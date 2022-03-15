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الثلاثاء، 15-03-2022 04:45 م

مبادرة مدرستي تواصل تنفيذ مشاريعها بهدف تحسين البيئة التعليمية بدعم من البنك العربي

العربي


الوكيل الاخباري - تواصل مبادرة "مدرستي"، إحدى مبادرات صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، تنفيذ مشاريعها في المدارس الحكومية بدعم من البنك العربي لضمان توفير مساحات آمنة للطلبة تحفزهم على التعليم وتعزز إمكانياتهم وتفتح لهم آفاق مستقبلية.

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ويأتي دعم البنك لهذه المبادرة انطلاقاً من مسؤوليته تجاه المجتمع المحلي وتفعيلاً لقيم المواطنة الفاعلة من خلال تظافر الجهود نحو دعم المبادرات الهادفة إلى توفير بيئة مدرسية داعمة وممكّنة للتعلم والتعليم. 

وساهم البنك العربي بالتعاون مع مبادرة مدرستي ووزارة التربية والتعليم، في صيانة وتأثيث مدرستين في عمان ومادبا، وتنفيذ عدد من البرامج النوعية التي استهدفت معلمي ومعلمات وطلاب وطالبات المدارس. حيث كان لهذا الدعم الأثر الكبير على الطلبة من خلال تحسّن علاقة الطلبة بالمدرسة وبين بعضهم البعض وبناء شخصيتهم وغرس قيم المساواة ونبذ العنف. 


وركّز برنامج الأندية الطلابية (مساحتي) على تعزيز مدى تفاعل الطلبة مع البيئة المحيطة بما في ذلك الزملاء والمعلمين في المدرسة، و أفراد العائلة والأصدقاء خارج نطاق المدرسة. حيث عمل البرنامج على تعزيز قدرات الطلبة في تطوير ذاتهم وتحسين طريقة تفكيرهم من خلال التعرف على نقاط القوة والضعف في شخصياتهم وفي الوقت ذاته تقبل الآخرين. كذلك انعكس هذا التقدم الملحوظ إيجاباً على المعلمين من خلال المساهمة بتحقيق الرضى الوظيفي لهم والعمل بروح الفريق والشعور بالفخر نحو أهمية الرسالة التي يقومون بتنفيذها. 

كذلك شمل البرنامج إقامة يوم مفتوح بمناسبة الأسبوع العالمي للتنمية المستدامة ضم 100 طالبة من طالبات مدرسة الأميرة بسمة وهي إحدى المدارس المشمولة بالمبادرة. وخلال هذا اليوم تم تنفيذ عدد من الأنشطة التي تعزز بنود التنمية المستدامة، مثل الرياضة، والرسم ، وجلسة حوارية مع المعلمات والأمهات.


 




 

 


 

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