السبت 03-09-2022
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السبت، 03-09-2022 10:49 ص

متطوعو البنك العربي يشاركون في فعالية ثقافية للأطفال في مكتبة درب المعرفة

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الوكيل الإخباري - شارك عدد من متطوعي البنك العربي مؤخراً في مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية التي عُقدت في مكتبة درب المعرفة بمؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، استفادت منها مجموعة من الأطفال المنتفعين من بنك الملابس الخيري.

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وقد دأبت مكتبة "درب المعرفة" خلال السنوات السابقة وما قبل جائحة كورونا، على استضافة متطوعي البنك العربي لعقد الأنشطة القرائية والثقافية الموجهة للأطفال الأقل حظاً، حيث يأتي ذلك في إطار مبادرات البنك العربي في مجال المسؤولية المجتمعية وحرصه على المساهمة في الجهود الرامية إلى تطوير البيئة التعليمية والتربوية للأطفال. 


وقام فريق "درب المعرفة" بتقديم العديد من الفعاليات والأنشطة للأطفال البالغ عددهم 15 طفلاً والتي تمثلت في: فقرة الحكواتي، حيث استمع الأطفال لمجموعة من القصص والحكايات من التراث الشعبي بصحبة حكواتي درب المعرفة، إضافة إلى أنشطة فنية وأشغال يدوية تهدف إلى تنمية حب القراءة عند الأطفال تم تنفيذها نظراً لأهمية الفنون في ترسيخ أحداث القصة في ذهن الأطفال، وذلك من خلال صنع الشخصية المفضلة لكل طفل من شخصيات القصص التي استمعوا إليها.

كما تم تنفيذ نشاط موسيقي، تضمن نشاط حركي موسيقي للأطفال باستخدام مجموعة من الأدوات الموسيقية البسيطة والغناء، وذلك نظراً لأهمية الموسيقى كنوع من أنواع الفنون الممتعة للأطفال، إلى جانب تنفيذ نشاط القراءة الحرة، حيث تم تخصيص وقت حر ليستطيع الأطفال البحث عن كتاب أو قصة لقراءتها.


وقد لاقت الفعالية استحسان الأطفال المشاركين حيث أدخلت الفرحة والسعادة إلى قلوبهم، وأتاحت لهم المساحة الفكرية للبحث والاكتشاف من خلال ممارسة الأنشطة القرائية والإبداعية التفاعلية، والتي تحفزهم على تنمية وصقل قدراتهم الخلاقة.


والجدير بالذكر أن "مكتبة درب المعرفة" التي تعتبر جزءاً من مؤسسة عبدالحميد شومان الثقافيّة، هي مكتبة أطفال فتحت  أبوابها العام 2013 لجميع الأطفال واليافعين/ات على اختلاف أعمارهم وخلفياتهم، حيث تهدف إلى أن تكون مساحة إبداعيّة ومعرفيّة وحيويّة للأطفال، مع كونها محطّ ثقة لأهاليهم ولتحقيق أهدافها.                                            


 




 

 


 

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