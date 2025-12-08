أول شركة اتصالات على مستوى المملكة زين الأردن تحصل على شهادة ( ( EDGE للمباني الخضراء

وتأتي هذه الشهادة لتُضاف إلى انجازات الشركة ومسيرتها المتواصلة في مجال الاستدامة، إذ مُنحت الشركة هذه الشهادة بعد نجاحها في تحقيق نتائج باهرة في تخفيض استهلاك الموارد وتحسين كفائتها حيث تم تقليل استهلاك الطاقة في المبنى بنسبة 25% وتقليل استهلاك المياه بنسبة 63% إلى جانب تخفيض الطاقة المتجسدة في المواد بنسبة 100%، متجاوزة بذلك المعايير العالمية المطلوبة لشهادة(( EDGE.
وأوضحت شركة زين الأردن بأن حصولها على هذه الشهادة يشكّل محطة مهمة في مسيرتها نحو تعزيز الاستدامة ويؤكد التزامها الراسخ بتبنّي ممارسات مسؤولة وابتكارات تُسهم في بناء بيئة أكثر استدامة للأجيال القادمة، وأضافت بأن الهدف من هذا الإنجاز المميز هو الوصول إلى أعلى المعايير الدولية في كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل التأثيرات البيئية بما يُجسّد استراتيجية الشركة الشاملة لتعزيز الاستدامة البيئية وتبنّي حلول مبتكرة تقلّل الأثر البيئي في عملياتها، كما أكدّت الشركة بأنها ستواصل العمل بخطى ثابتة على تطوير مُمارسات ومبادرات تعزز كفاءة استخدام الموارد والحفاظ عليها انطلاقاً من دورها كشركة وطنية لترسيخ مكانتها كشركة رائدة في المنطقة في مجالات الابتكار والاستدامة لإحداث أثر إيجابي على المجتمع والبيئة.
وتسعى شركة زين الأردن من خلال مُبادراتها وبرامجها إلى ترسيخ المفاهيم والممارسات المستدامة وإلهام الأجيال القادمة لتبنّيها بما يسهم في تحقيق اقتصاد أخضر وبناء مستقبل مُستدام، حيث تواصل الشركة في تعزيز جهودها في هذا المجال من خلال برامج ومبادرات إدارة الاستدامة، التي أصبحت نموذجًا يُحتذى به على مستوى المنطقة.
للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع زين الإلكتروني: www.jo.zain.com، ويمكنكم الاطلاع على كافة العروض والخدمات من خلال زيارة متجر زين الإلكتروني (eshop.jo.zain.com).
-
أخبار متعلقة
-
اختتام بطولة المملكة المفتوحة للسكواش 2025 بتتويج أبطال الفئات العمرية
-
البنك الأردني الكويتي يواصل دعمه لبرنامج المنح الجامعية التابع لمؤسسة الحسين للسرطان
-
جمعية المصرفيين العرب في لندن تمنح رندة الصادق جائزة الإسهامات المتميزة في القطاع المصرفي العربي للعام 2025
-
الفرصة الأخيرة للطلبة الدوليين: مقاعد محدودة للالتحاق بأكاديمية جورامكو لشهر كانون الثاني 2026
-
سامسونج تكشف عن ‘Galaxy Z TriFold’ مستقبل الابتكار في عالم الهواتف القابلة للطي
-
ضمن شراكتها الممتدة مع مؤسسة ولي العهد.. منصة زين شريكاً استراتيجياً لبرنامج "42 إربد" المتخصص في علوم الحاسوب والبرمجة
-
مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع مذكرة تفاهم لبناء وتطبيق نظام حديث لإدارة مواقف السيارات قائم على التكنولوجيا بالشراكة مع شركة فيلادلفيا لمواقف السيارات ممثلةً بشركة ST Engineering
-
زين تُعلن رابحة سيارة Jetour T2 Luxury 2025