أول شركة اتصالات على مستوى المملكة زين الأردن تحصل على شهادة ( ( EDGE للمباني الخضراء

الوكيل الإخباري- تأكيداً على ريادتها في الاستدامة والتزامها الراسخ بالمساهمة في بناء مستقبل مُستدام للأجيال القادمة؛ حصلت شركة زين الأردن على شهادة المباني الخضراء (EDGE) (Excellence in Design for Greater Efficiencies) التي تمنحها مؤسسة التمويل الدولية ( IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي وبالتعاون مع ((GBCI لتصبح بذلك أول شركة اتصالات في المملكة تنال هذا الاعتماد الدولي المرموق.

اضافة اعلان



وتأتي هذه الشهادة لتُضاف إلى انجازات الشركة ومسيرتها المتواصلة في مجال الاستدامة، إذ مُنحت الشركة هذه الشهادة بعد نجاحها في تحقيق نتائج باهرة في تخفيض استهلاك الموارد وتحسين كفائتها حيث تم تقليل استهلاك الطاقة في المبنى بنسبة 25% وتقليل استهلاك المياه بنسبة 63% إلى جانب تخفيض الطاقة المتجسدة في المواد بنسبة 100%، متجاوزة بذلك المعايير العالمية المطلوبة لشهادة(( EDGE.



وأوضحت شركة زين الأردن بأن حصولها على هذه الشهادة يشكّل محطة مهمة في مسيرتها نحو تعزيز الاستدامة ويؤكد التزامها الراسخ بتبنّي ممارسات مسؤولة وابتكارات تُسهم في بناء بيئة أكثر استدامة للأجيال القادمة، وأضافت بأن الهدف من هذا الإنجاز المميز هو الوصول إلى أعلى المعايير الدولية في كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل التأثيرات البيئية بما يُجسّد استراتيجية الشركة الشاملة لتعزيز الاستدامة البيئية وتبنّي حلول مبتكرة تقلّل الأثر البيئي في عملياتها، كما أكدّت الشركة بأنها ستواصل العمل بخطى ثابتة على تطوير مُمارسات ومبادرات تعزز كفاءة استخدام الموارد والحفاظ عليها انطلاقاً من دورها كشركة وطنية لترسيخ مكانتها كشركة رائدة في المنطقة في مجالات الابتكار والاستدامة لإحداث أثر إيجابي على المجتمع والبيئة.





وتسعى شركة زين الأردن من خلال مُبادراتها وبرامجها إلى ترسيخ المفاهيم والممارسات المستدامة وإلهام الأجيال القادمة لتبنّيها بما يسهم في تحقيق اقتصاد أخضر وبناء مستقبل مُستدام، حيث تواصل الشركة في تعزيز جهودها في هذا المجال من خلال برامج ومبادرات إدارة الاستدامة، التي أصبحت نموذجًا يُحتذى به على مستوى المنطقة.