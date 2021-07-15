الخميس 15-07-2021
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الخميس، 15-07-2021 05:33 م

مدير عام المؤسسة العسكرية يزور شركة ابوعودة اخوان ومخازن الريحان - صور

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الوكيل الاخباري - زار عطوفة مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العقيد محمد الحديد وعدد من كبار ظباط المديرية العسكرية والأقاليم  اليوم الخميس شركة ابوعودة اخوان ومخازن الريحان .


وقام باستقبالهم عناية الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ابوعودة اخوان ومخازن الريحان السيد محمد ابوعودة وعدد من مدراء  الدوائر التابعة للمجموعة وقد تم عمل جولة داخل مرافق الشركة والمستودعات التخزين ومصانع التعبأة والتغليف والانتاج وتم معاينة المستودعات المخصصة للمؤسسة العسكرية من حيث توفر المخزون الاستراتيجي وكذلك مناقشة تطوير العلاقات بين شركتنا والمؤسسة وعرض الخطط المستقبلية تحت قيادة وتوجيهات القائد الاعلى للقوات المسلحة الجيش العربي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه

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