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الأحد، 30-10-2022 01:39 م

مذكرة تفاهم بين الأميرة سمية للتكنولوجيا وشركة سدكو لتطوير الأنظمة الإلكترونية

حكك


الوكيل الإخباري - وقعت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع شركة سدكو ، بهدف تعزيز ربط الجامعة مع الصناعة المحلية وبالاخص الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وبموجب الاتفاقية التي وقعها عن الجامعة القائم بأعمال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتورة وجدان ابو الهيجاء، وعن الشركة مديرها الاقليمي المهندس حازم الاسير ، ستقوم الشركة بتوفير مشاكل تقنية من الصناعة ليقوم طلاب كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة بحلها من خلال مشاريع التخرج، وتقديم الدعم الفني والمادي لإنجاز هذه المشاريع .
وقدمت الدكتورة ابو الهيجاء خلال توقيع الاتفاقية، شرحاً تفصيلياً عن الجامعة ومسيرة التميز التي خطتها منذ تأسيسها حتى وصلت إلى مصاف الجامعات العالمية ، بحصول كافة كلياتها على الاعتمادات الدولية ودخول طلبتها لقوائم العالمية من خلال الحصول على المراكز الأولى في مسابقات البرمجة العالمية، إضافة إلى قصص نجاح طلبتها في الحصول على مناصب عليا في مختلف الشركات العالمية، وهو ما يحقق رؤى وتوجيهات صاحبة السمو الملكي الاميرة سمية بنت الحسن - حفظها الله - بتوفير بيئة تعليمية خصبة مميزة قادرة على رفد السوق المحلي والعالمي بكفاءات طلابية ذات فكر ريادي في مجالات الهندسة وعلوم الحاسوب وتكنولوجيا الأعمال.
ومن جانبه أعرب المهندس الأسير ، عن فخره بهذا التعاون مع هذا الصرح التعليمي المميز بكافة تفاصيله على المستوى المحلي و العالمي، لتكون أول مذكرة تفاهم من هذا النوع تقوم الشركة بتوقيعها. مؤكداً أن التعاون في مجال توفير الحلول التقنية لتمكين المؤسسات نحو التحول إلى فروع رقمية ذكية سيقدم للقطاع الصناعي نتاجاً ريادي مميز. مثمناً جهود الدكتور أمجد الموسى من الجامعة على هذه المبادرة لربط مشاريع الطلبة مع الشركة.

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ويذكر أن شركة سدكو تأسست  عام 1983 بهدف تمكين المؤسسات المختلفة لتبنَي حلول تقنية ذكية، وذلك يتضمن تطبيق الجوال لحجز المواعيد، ونظام إدارة قوائم الانتظار، وأجهزة خدمة ذاتية للربط بين الفرع والقنوات الرقمية المختلفة. ومن خلال مقرها الرئيسي في دبي وعلاقاتها الوطيدة مع أكثر من 80 شريكاً حول العالم وفريق مختص من المحترفين، استطاعت سدكو تنفيذ أكثر من 60,000 مشروع في كل من أوروبا، وافريقيا، وبلاد الشام، ودول مجلس التعاون الخليجي، وآسيا.

 




 

 


 

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