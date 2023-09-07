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الخميس، 07-09-2023 10:00 ص

مذكرة تفاهم بين جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا واللجنة الأردنية الأمريكية لتبادل التعليم

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الوكيل الإخباري - وقعت جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا واللجنة الأردنية الأمريكية لتبادل التعليم مذكرة تفاهم، بهدف المشاركة في برنامج روابط Rawabit التابع لشبكة التعاون بين الجامعات الأمريكية الأردنية (UCN) من أجل دعم هذه الجامعات في بناء شراكات ثنائية بين الولايات المتحدة والأردن من خلال التبادل الأكاديمي والعلمي.

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ووقعت الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء وعن اللجنة المدير التنفيذي لمكتب اللجنة الأمريكية للتبادل التعليمي في مؤسسة " Fulbright" / الأردن ادوارد برادوس، بحضور عميد كلية الملك عبد الله الاول للدراسات العليا والبحث العلمي الاستاذ الدكتور رائد مصلح، وعميد كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة الاستاذ الدكتور اشرف أحمد، والمهندس محمد عمورة، وآية الشرفا مسؤولة البرامج في اللجنة الأردنية الأمريكية لتبادل التعليم.


وقالت رئيس الجامعة الدكتورة أبو الهيجاء أن مشاركة الجامعة في برنامج روابط Rawabit، والذي يعتبر جزءاً من شبكة التعاون بين الجامعات الأمريكية والأردنية، هي خطوة في سياق الجهود المستمرة لتطوير جودة التعليم وتعزيز التعاون الدولي، وإتاحة الفرص لأعضاء الهيئة التدريسية لاكتساب الخبرات وتبادل المعرفة في مختلف المجالات البحثية.


ومن جانبه، قال السيد برادوس "نرحب بتوقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، ضمن شبكة التعاون الجامعي "روابط". نؤمن بأهمية التعاون بين الجامعات الأمريكية والأردنية، وبالفرص التي تتيحها لتعزيز الشبكات الأكاديمية والمهنية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين من خلال منح السفر ومنح تطوير الشراكات وبرامج أخرى يمولها برنامج فولبرايت. نتطلع إلى مستقبل مشرق من التعاون المشترك."

 

ويذكر أن مشروع "روابط" يسعى عن طريق الجامعات الأردنية والأمريكية المشاركة في شبكة التعاون الجامعي إلى تعزيز قدرات الجامعات المؤسسية وتمويلها الداخلي وإدارة المخاطر للقيام بإصلاحات تعاونية جادة مستوحاة من أفضل الممارسات الأمريكية والعالمية في هذه المجالات.

 




 

 


 

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