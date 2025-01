مركز زين للرياضات الإلكترونية Zain eSports Jo تطوير مُستمر ومُساهمات فاعلة لتنمية القطاع

الوكيل الإخباري- انطلاقاً من استراتيجيتها الهادفة لتعزيز قِطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية لتحويل المملكة إلى مركز لصناعة وتطوير الألعاب الإلكترونية في المنطقة، وضمن التزامها المتواصل بتطوير منظومة الألعاب الإلكترونية في المملكة؛ أقامت شركة زين الأردن وعبر مركزها للرياضات الإلكترونية Zain Esports JO، 14 فعالية وبطولة رياضية إلكترونية خلال العام 2024، تضمنت أكثر الألعاب الإلكترونية شُهرة وأوسعها انتشاراً على مستوى العالم، حصدت 2.65 مليون مشاهدة على منصات المركز، إضافة إلى عقد اتفاقيات استراتيجية ورعاية أبرز الفعاليات، بهدف الارتقاء بالقِطاع بما يحقق نتائج ملموسة على الاقتصاد الوطني، وتأهيل وتنمية المواهب الأردنية في هذا المجال.

اضافة اعلان



ولتعزيز تمثيل الأردن في بطولات الرياضات الإلكترونية الدولية والعالمية واستكمالها احتضان المواهب الاحترافية وتصديرها، وتقديم التوجيه والدعم للمحترفين واللاعبين والهواة ضمن أعلى المستويات العالمية؛ وقّع مركز زين للرياضات الإلكترونية خلال العام 2024 اتفاقية تعاون استراتيجي مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية ((JEF، ليقوم المركز برعاية كافة الأنشطة والفعاليات التي ينظمها ويطلقها الاتحاد، إلى جانب تقديم الرعاية والدعم اللازم للفِرق المُمثلة للأردن في كافة المحافل والبطولات الدولية والعالمية، لمواصلة تطوير مهارات اللاعبين وعقد الفعاليات التي تُعنى بالرياضات والألعاب الإلكترونية، وزيادة فُرص العمل وتعزيز إبداع الشباب الأردني وتمكينهم من المنافسة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.



وفي إطار مُساهماتها المستمرة بتعزيز تنافسية الأردن وإبراز مواهب شبابه في هذا المجال، نظّم مركز زين بطولة "PUBG Mobile 2024" بمشاركة 64 فريقاً ضمّت 256 لاعباً، كما نظّم المركز بطولة FC Mobile عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، بمشاركة 120 لاعباً.



وضمن حرصها على رعاية أهم الأحداث والتواجد في أبرز الفعاليات التي تُقام في المملكة؛ قدّمت زين عبر مركزها للرياضات الإلكترونية رعايتها كشريك استراتيجي لمؤتمر مستقبل الرياضات الإلكترونية، الذي نظّمه مختبر الألعاب الأردني بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، حيث أقيمت فعاليات المؤتمر في عدّة مناطق بعدد من محافظات المملكة، شملت العاصمة عمّان، وأم قيس، والبتراء، وصولاً إلى العقبة.



وقدّم المركز رعايته لمنافسات "ريد بُل سولو كيو"، التي أُقيمت بمشاركة 166 لاعباً، وتوّج الأمير عمر بن فيصل اللاعب الفائز بلقب البطولة وليد اسماعيل، الذي فاز برحلة مدفوعة التكاليف لحضور النهائي العالمي لبطولة "ريد بُل ليج أوف إتس أون" (Red Bull League of its Own) في العاصمة الفرنسية باريس، كما قدّم المركز رعايته كشريك استراتيجي لنهائيات كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية 2024 للشرق الأوسط وشمال افريقيا، التي أُقيمت في The Arc”" بمجمع الملك الحُسين للأعمال على مدار 3 أيام، وشاركت زين في مُنافسات الرعاة وحصلت على المركز الثاني، كما حضر النهائيات 800 شخص من الهواة واللاعبين المحترفين، فيما حظيت بمتابعة 608 آلاف شخص على منصة "يوتيوب" في بث مباشر.

وقدّم المركز رعايته لفعالية الألعاب القديمة "”Retro games Fest التي شارك بها1,500 مُشارك واشتملت على الألعاب الإلكترونية القديمة الأكثر شهرة مثل "ماريو" و "باك مان" الشهيرتان، كما تضمنت الفعالية معرضاً لأهم أجهزة الألعاب الإلكترونية من الأجيال السابقة والأكثر مبيعاً كجهاز السيغا وحاسوب صخر وألعاب الأتاري ولعبة النينتيندو.



وفي إطار جهودها المُستمرة لرفع مستوى الوعي والمعرفة لدى فئة الشباب والجيل الجديد والأهالي والمدارس ومختلف القطاعات بأهمية الألعاب الإلكترونية وتأثيرها الإيجابي على مختلف المستويات، وفي ظِل الإقبال الكبير الذي يشهده القطاع في الوقت الحالي؛ عقد المركز وبحضور سمو الأمير عمر بن فيصل - رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، وبالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، جلسة حوارية في منصة زين للإبداع (ZINC) حضرها جمع من الخبراء وأصحاب القرار مع محترفي وهواة وعشاق الألعاب الإلكترونية في المملكة، ناقشت تطوّر قطاع الألعاب الإلكترونية في الأردن منذ العام 2020، والنمو الملحوظ والمتسارع الذي يشهده هذا القطاع الواعد خلال هذه الأعوام من حيث حجم الاستثمار، والكفاءات العاملة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، وتناولت الجلسة عدّة مجالات ومحاور أهمها صعود ونمو قطاع الرياضات الإلكترونية في الأردن وعلى مستوى المنطقة منذ العام 2020، كما سلّطت الضوء على فرص العمل التي يقدّمها قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية ومساهمته في تحسين اقتصاد العديد من الدول، كما تناولت دور التكنولوجيا المتقدّمة في تطوير الألعاب الإلكترونية، كما تمّت مناقشة الممارسات الصحيحة للرياضات الإلكترونية من حيث توفير بيئة مريحة للعب للحفاظ على الصحة الجسدية والذهنية وكيفية إدارة الوقت واستثماره بشكل إيجابي.



وعلى صعيد التعليم وتأهيل الكفاءات، خرّجت أكاديمية إدارة الرياضات الإلكترونية -وهي نِتاج شراكة تجمع شركة زين وشركتي "ميس الورد" و "ibMedia" الرائدتان في صناعة الألعاب الإلكترونية، الفوج الأول من منتسبي أولى دوراتها التدريبية، التي تهدف إلى تطوير المهارات والمواهب الأردنية والعربية في مجال الرياضات الإلكترونية، وأُقيم حفل التخريج في جامعة الحسين التقنية بحضور سمو الأمير عمر بن فيصل، إذ شارك في هذه الدورة 11 طالباً وطالبة من هواة ومحترفي الألعاب الإلكترونية والعاملين بهذا المجال في الأردن، والراغبين بتطوير مهاراتهم، وتضمّنت الدورة 30 ساعة تدريبية اشتملت على التدريبين النظري والعملي قدّمها نخبة من المدربين والمتخصصين في إدارة الألعاب الإلكترونية، وتناولت مجالات إدارة الفرق وفعاليات الألعاب الإلكترونية، والتسويق، كما تم تعريف المشاركين على التحديات والتعقيدات التي تواجه قطاع الألعاب الإلكترونية وكيفية مواجهتها، وتم منح الخريجين شهادات معتمدة من قِبل أكاديمية (Vigamus) الإيطالية المتخصصة في مجال تدريس الألعاب الإلكترونية.