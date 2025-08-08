رصد انفجار مستعر أعظم على بعد 40 مليون سنة ضوئية من صحراء الأردن

12:51 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، إن فريق الجمعية نجح في رصد وتصوير انفجار مستعر أعظم (سوبرنوفا) من صحراء الأردن الشرقية، يقع على بُعد قرابة 40 مليون سنة ضوئية من الأرض. اضافة اعلان





وقال السكجي إن المستعر الأعظم المسمى SN 2025rbs (أو اختصارًا 2025rbs) تم اكتشافه في 14 تموز 2025 في المجرة الحلزونية NGC 7331، الواقعة في كوكبة الفرس المجنح (بيغاسوس)، على مسافة تُقدَّر بقرابة 40 مليون سنة ضوئية، أي ما يعادل 378 تريليون تريليون كيلومتر.



وأوضح أنه جرى تصنيف المستعر سريعًا كمستعر أعظم من النوع Ia، وأصبح منذ ذلك الحين أحد ألمع المستعرات العظمى في السماء، حيث بلغ قدره الظاهري نحو 13، مع تقديرات تشير إلى إمكانية وصوله إلى 11.



وسُجّلت بيانات الرصد بظروف جوية بلغت قيمتها بورتال 4.5 تقريبا، وقياس إضاءة سماوية (SQM) بمقدار 20.60.



وبيّن السكجي أن عملية الرصد جرت من الساعة 1:56 وحتى 4:25 فجر الأربعاء 6 آب 2025، واستمرت مدة التعريض ساعة و14 دقيقة وعالجها هيثم حمدي من الفريق، ما أتاح الحصول على صور وبيانات عالية الدقة لهذا الحدث الفلكي النادر.