مسؤولة بريطانية: نأمل أن تعيد إسرائيل النظر في قرارها بشأن غزة

الوكيل الإخباري- عبّرت المسؤولة بوزارة الطاقة البريطانية مياتا فانبوله الجمعة عن أمل بلادها في أن تعيد إسرائيل النظر في قرار السيطرة على مدينة غزة.

اضافة اعلان