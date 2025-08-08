الجمعة 2025-08-08 02:05 م
 

مسؤولة بريطانية: نأمل أن تعيد إسرائيل النظر في قرارها بشأن غزة

شهيد و63 مصابا من طالبي المساعدات شمال غزة
غزة
 
الجمعة، 08-08-2025 10:53 ص

الوكيل الإخباري-   عبّرت المسؤولة بوزارة الطاقة البريطانية مياتا فانبوله الجمعة عن أمل بلادها في أن تعيد إسرائيل النظر في قرار السيطرة على مدينة غزة.

وقالت فانبوله لإذاعة تايمز "نعتقد أن هذا القرار خاطئ، ونأمل أن تعيد الحكومة الإسرائيلية النظر فيه".
وأضافت "إنه ينذر بتصعيد وضع فظيع ولا يطاق بالفعل".

 
 
