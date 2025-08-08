الجمعة 2025-08-08 02:04 م
 

توصيات هامة من الغذاء والدواء للمواطنين

المؤسسة العامة للغذاء والدواء
المؤسسة العامة للغذاء والدواء
 
الجمعة، 08-08-2025 12:59 م
الوكيل الإخباري-  نظراً لموجة الحر التي تتأثر بها المملكة وارتفاع درجات الحرارة، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين، تهيب المؤسسة العامة للغذاء والدواء بضرورة اتخاذ أشد التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الغذاء المتداول في المنشآت الغذائية ومستودعات المواد الغذائية.اضافة اعلان


وأكدت المؤسسة في بيان صحفي، على ضرورة تفقد كفاءة أجهزة التبريد والتجميد ووسائل نقل المواد الغذائية المبردة بشكل دوري، خاصة عند التعامل مع المواد الغذائية سريعة التلف مثل اللحوم والدواجن والأسماك ومشتقات الحليب والألبان، وذلك وفقًا للاشتراطات والتعليمات الصادرة عن المؤسسة بخصوص تداول ونقل المواد الغذائية.

وأضافت المؤسسة أنها تنفذ حملة رقابية مكثفة وجولات تفتيشية على جميع المنشآت الغذائية، حفاظاً على معايير الصحة العامة وذلك استمرارًا للجهود الرقابية الدورية.

وتدعو المؤسسة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected]، و "الواتس أب" على الرقم 0795632000.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين خطة "الكابينت" الإسرائيلي لترسيخ احتلال غزة

ذهب

أسواق ومال العقود الآجلة للذهب تصعد لمستوى قياسي

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مديرية الأمن العام تصدر إرشادات وقائية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان توقف عمل كوادرها الميدانية خلال ساعات الظهيرة

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية توصيات هامة من الغذاء والدواء للمواطنين

رصد انفجار مستعر أعظم على بعد 40 مليون سنة ضوئية من صحراء الأردن

أخبار محلية رصد انفجار مستعر أعظم على بعد 40 مليون سنة ضوئية من صحراء الأردن

طلبة مدارس حكومية

أخبار محلية توضيح حول دوام المدارس

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات



 
 





الأكثر مشاهدة