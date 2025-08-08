الجمعة 2025-08-08 02:04 م
 

النحاس يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية والحديد يتراجع

الجمعة، 08-08-2025 11:38 ص

الوكيل الإخباري-    تتجه أسعار النحاس نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، في وقت يقيم فيه المتداولون تداعيات إغلاق أكبر منجم تابع لشركة "كوديلكو" في تشيلي، وذلك عقب حادث مميت.

وارتفع سعر النحاس بنسبة 0.2 المئة ليصل إلى 9707.50 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، موسعاً مكاسبه الأسبوعية إلى 0.8 بالمئة، وفقاً لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.

 
 
