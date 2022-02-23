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الأربعاء، 23-02-2022 12:05 م

مطار الملكة علياء الدولي والخطوط الملكية الأردنية يجريان اختبارًا تجريبيًا لحلول أماديوس للتعرف على الوجه في رحلات مختارة

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الوكيل الاخباري - أعلنت"مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي سيبدأ – وبالتعاون مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية وأماديوس،الشركة الرائدة في تكنولوجيا السفر - إجراء اختبار تجريبي لحلول أماديوس للتعرف على الوجه في رحلات مختارة للملكية الأردنية إلى إسطنبول.

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تم تصميم تقنية التعرف على الوجه المتقدمة للمطارات من قبل متخصصين في المطارات،وتتضمن خدمة التعرف على الوجه المثبتة في أكشاك محددة للخدمة الذاتية لتسجيل الدخول (Self-check-in) في مطار الملكة علياء الدولي وعلى بوابات الصعود إلى الطائرة.


 

ومن خلال اختبار حلولأماديوس، يهدف مطار الملكة علياء الدولي والملكية الأردنية إلى تحسين تجربة المسافرين، وزيادة القدرة الاستيعابية للمسافرين، وتعزيز الأتمتة، وتحسين عمليات المطار بشك لٍعام، إلى جانب توفير راحة البال للمسافرين المشاركين في هذه التجربةفي ظل جائحة فيروس كورونا المستمرة؛ ليستمتعوا برحلة خالية من اللمس في المطار.


وتعليقًا على هذه الخطوة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "مع تحول المطارات في مختلف أنحاء العالم نحو مثل هذه التقنيات التحويلية، نرحب بمبادرة أماديوس لتجربة حلول التعرف على الوجهفي رحلات مختارة تابعة  للخطوط الجوية الملكية الأردنية في مطار الملكة علياء الدولي.

 

وبوصفنا مشغلًاللمطار، فإننا نحرص على تقييم وضع هذه التقنيات لنشرها مستقبلًا في البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم، والبقاء على اطلاع دائم بمتطلبات السفر المستقبلية، لنتمكن من توفير رحلة خالية من اللمس للمسافرين تتميز بسرعة أعلى وانسيابية أكثر".


بدوره أعربَ نائب رئيس مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي عن سعادته بأن تكون الملكية الأردنية شريك أساسي بتجربة التقنية البيومترية للتعرف على الوجه على رحلاتها الى اسطنبول بالتعاون مع مجموعة المطار الدولي وأماديوس، حيثُ تهدف التقنية إلى تسهيل إجراءات السفر أمام الركاب وتحسين عملية السفر وجعلها سلسة ومبتكرة ومدعومة بالحلول الرقمية وبدون تلامس في جميع مراحلهاالتي تضمن رحلات أكثر أمانًا واستدامة، وخطوة ايجابية نحو تسريع تعافي قطاع الطيران بعد الجائحة، لافتاً إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة باعتبارها الناقل الوطني للأردنو جسراً جوياًيربط المملكة بباقي أنحاء العالم.


ومن جانبه، قال يانك بوناردو نائب الرئيس لشؤون تكنولوجيا المعلومات في المطارات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أماديوس: "من خلال إجراء اختبار تجريبيلخاصية التعرف على الوجه عبر تجربة المسافرين بأكملها، تضع الخطوطالملكية الأردنية ومطار الملكة علياء الدولي ومشغله–"مجموعة المطار الدولي"–معايير خاصةبالابتكار. ونؤمنبأن هذه التقنية تحقق أقصى فائدة للمسافرين والقطاع عندما يتم تنفيذها في كل نقطة من نقاط الخدمة".


وأضاف: "أصبح تسجيل الدخول والصعود إلى الطائرة تجارب آلية، وإضافة خاصية التعرف على الوجه تعني أنه لم يعد يُطلب من المسافرين إظهار بطاقات الصعود إلى الطائرة أو جوازات السفر باستمرار، وهذا يُعدُّ تحسنًاملموسًا في تجربة المسافرين، وأتوقع أن تتجه الغالبية العظمى من المطارات نحو هذا الاتجاه".


 




 

 


 

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