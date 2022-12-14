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الأربعاء، 14-12-2022 11:45 ص

مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من7.1 مليون مسافر لغاية شهر تشرين الثاني 2022

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الوكيل اللإخباري - كشفت "مجموعة المطار الدولي" عن استقبال مطار الملكة علياء الدولي7,177,227 مسافرًا منذ بداية عام 2022 ولغاية شهر تشرين الثاني، بارتفاعٍ نسبته 75.5%، وانخفاضٍ نسبته13.2% مقارنة بعاميْ 2021 و2019 على التوالي. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، فقد وصلت إلى 62,661حركة، مسجّلة زيادة نسبتها 50.5%، وانخفاضًا نسبته 14.9% مقارنة بإحصائيات الفترات ذاتها خلال عاميْ 2021 و2019 على التوالي.

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وإلى جانب ذلك، وصلت حركة الشحن الجوي إلى 56,355 طنًا مسجّلةً زيادة نسبتها 6.3%، وانخفاضًا نسبته40.2% مقارنة بإحصائيات عاميْ 2021 و2019 على التوالي.
وخلال شهر تشرين الثاني، وصل عدد المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي إلى619,803مسافرين، بارتفاع نسبته 32.0% وانخفاض نسبته 1.3% مقارنةً بعامي 2021 و2019، على التوالي. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، شهد المطار 5,272حركةً، مُسجلًا بذلك نموًا بنسبة 6.6% وانخفاضًا بنسبة 9.2% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي.

وإلى جانب ذلك، بلغت حركة الشحن الجوي 5,072طنًا، مُسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 1.8%، وانخفاضًا بنسبة 41.5% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي.


وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "على الرغم من أن إحصائيات المسافرين لشهر تشرين الثاني 2022 ظلت أقل قليلًا من تلك المسجّلة خلال الشهر نفسه من عام 2019، إلا أن الفجوة تتقلص من خلال أنماط المسافرين الجديدة، وخاصة السياح القادمين والشكر للجهود التي تبذلها هيئة تنشيط السياحة الأردنية، التي أطلقت مؤخرًا حملة "مملكة الزمن" في جميع أنحاء أوروبا للترويج للأردن بوصفه وجهة سياحية.

وإلى جانب ذلك، دعمت مجموعة مطارات باريس الجهود التسويقية للهيئة من خلال مشاركة الحملة عبر شبكة المطارات الباريسية، مما يدل على جهودنا التعاونية لتعزيز السياحة والحركة الجوية في المملكة".

 




 

 


 

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