[معرض الالكترونيات الإستهلاكية 2022] خبراء تطوير أحدث منتجات وتقنيات سامسونج يناقشون الابتكار للمستقبل

الوكيل الاخباري - نعيش في عالم سريع التغير، ويتطلب منا الابتكار والتكيف باستمرار. وتماشياً مع هذا الواقع، تقترح أحدث منتجات وتقنيات سامسونج للإلكترونيات اتجاهات جديدة ورائعة لمختلف جوانب الحياة اليومية.



ويوفر معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022 للزوار والمشاهدين عبر الإنترنت فرصة للاطلاع على ابتكارات سامسونج للمستقبل. وبدءاً من الشاشات والأجهزة المنزلية، إلى المنتجات والخدمات التي ترتقي بالابتكار، تقدم الشركة في أكبر معرض تكنولوجي في العالم نظرة خاطفة على الشكل الذي ستبدو عليه حياتنا اليومية قريباً جداً.



وكان جناح سامسونج في المعرض معززاً بالابتكارات المثيرة للإعجاب. ولكن ما هي المنتجات والتقنيات التي ركز عليها المشاهدون والزائرون؟ للإجابة عن هذا السؤال، انتقلت غرفة أخبار سامسونج مباشرة إلى المصدر، وسألت الخبراء عن الابتكارات التي يعتقدون أنها تستحق إمعان النظر بها.



في الجزء الأول من هذه السلسلة المكونة من جزأين، ستشرح تيلي لي، نائب رئيس قسم الأجهزة المنزلية في سامسونج، وجونغراي كيم من وحدة أعمال الشاشات التابعة للشركة الطرق التي اتبعتها سامسونج لتصميم أحدث أجهزتها المنزلية وشاشاتها المحمولة لتلبية احتياجات أنماط حياة المستهلكين المتطورة.



المطبخ المصمم حسب الطلب: أجهزة منزلية تتطور باستمرار لتتماشى مع تغير حياة المستخدمين







تيلي لي، نائب رئيس قسم الأجهزة المنزلية في سامسونج ورئيس مجموعة

تخطيط منتجات المطبخ، مع ثلاجات الباب الفرنسي المصممة حسب الطلب من سامسونج



سؤال: ماذا يمكنك أن تخبرينا عن منتجات وتقنيات الأجهزة المنزلية التي تم عرضها في المعرض؟



قمنا بالتركيز على تقديم مطبخ مفصل حسب الطلب، حيث تم توحيد الثلاجات والألوان لإحداث التأثير الملحوظ. ويبدأ المطبخ المصمم حسب الطلب بثلاجاتنا الرائدة المصممة حسب الطلب، حيث قمنا بتوسيع نطاق هذا المفهوم ليشمل “ثلاجات الأبواب الفرنسية”، وطرحها في سوق الولايات المتحدة في طرازات تضم 4 و 3 أبواب. ويمثل هذا توسعاً كبيراً في تشكيلة مجموعتنا، خاصة بعد إطلاق ثلاجات مخصصة في 4 أبواب “فليكس” و “فريزر” سفلي وعمودي بباب واحد في عام 2021.



ومن بين نقاط الابتكار الفريدة لثلاجة سامسونج المُصممة حسب الطلب، تخصيص قسم للمشروبات الذي يتميز بوجود موزع مياه مخفي داخل الباب، ويقدم حلاً مريحاً وصحياً لإكساب الثلاجة مظهراً مميزاً بسطح خارجي ناعم. وإلى جانب ثلاجات Bespoke الجديدة، نعرض أيضاً منتجات حيوية وملونة أخرى تشكل جزءاً من مطبخ Bespoke، بما في ذلك تشكيلات الأفران وغسالات الصحون.



إننا نرى في هذه الأيام المزيد من العملاء في الولايات المتحدة يختارون التصميمات الحديثة لمطابخهم. ومع استحداث مفهوم Bespoke، نريد التأكيد على أنه بات من الممكن تزيين مطبخك بناءً على ذوقك الفردي باستخدام لوحة تتضمن ألواناً تنسجم مع ديكور منزلك، إضافة إلى اختيار ألوان مميزة.



وقمنا بعرض أيضاً مفهوم SmartThings Cooking كخدمة تقدم تجارب متصلة بالمطبخ. ومن خلالها، يمكن للمستخدمين استقبال التوصيات والوصفات والمعلومات لمساعدتهم على توفير الوقت خلال الإعداد والطهي. وتقدم تقنية SmartThings Cooking الوصفات التي تناسب أذواق الأفراد ومتطلباتهم الغذائية، كما تضع خطط الوجبات التي تتناسب معها. وفي أثناء الطهي، تقوم أيضاً بإرسال إرشادات الوصفات مباشرةً إلى أجهزة الطبخ المتزامنة معها من سامسونج.



سؤال: هل يمكن التعرض إلى بعض الجوانب الفريدة أو الجذابة لعروض مفهوم Bespoke الجديدة التي يجب على زوار المعرض مشاهدتها؟



أولاً، أود التأكيد على توسيع نطاق هذا المفهوم الذي يمنح المستهلكين ممن يرغبون بأن تعكس ثلاجاتهم الخصائص التي يفضلونها من حيث اللون والمواد، والمزيد من الخيارات. ومنذ إطلاق برنامج Bespoke في الولايات المتحدة في 2021، فقد شهدنا طلباً مستمراً على المفهوم الذي يعد أحد الأسباب التي دفعتنا إلى إضافة ثلاجة الباب الفرنسي إلى تشكيلة ثلاجاتنا المصممة حسب الطلب للعام الجاري 2022. وتأتي الأبواب في 12 لوناً، ما يعني وجود أكثر من 20,000 تركيبة لونية ممكنة للثلاجة من أربعة أبواب فقط. لذا .. فإنني على يقين تام من أنه لا توجد ثلاجة أخرى تقدم للعملاء هذا الاختيار.



وهناك جانب آخر يجب التركيز عليه، وهو الميزات. وعلى سبيل المثال، يشتمل مركز المشروبات على إبريق ماء يمكن تعبئة تلقائياً بسعة 1.4 لتر، إضافة إلى وحدة إنتاج الثلج المزدوج بطريقة تلقائية، لتوفر ما يصل إلى 4.1 كيلوغرام. وعلاوة على ذلك، تقدم منطقة FlexZone خمسة أوضاع مختلفة لدرجة الحرارة للحفاظ على المكونات، مثل اللحوم والمأكولات البحرية والفواكه والخضروات في درجات حرارة مثالية. وتساعد هذه الميزات الفريدة في توفير راحة أكبر للمستخدمين في حياتهم اليومية.



ويمكن للمستخدمين أيضاً تجربة مطبخ أكثر ذكاءً مع Family Hub المعزز بأحدث تشكيلة من الثلاجات المصممة حسب الطلب. وباستخدام الشاشة الكبيرة في مقدمة الثلاجة، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالموسيقى والفيديو في المطبخ، والتحكم بأجهزة المطبخ والأجهزة الذكية الأخرى أيضاً. وتتكامل الشاشة بسلاسة مع لوحة الباب، لتمتاز بتصميم عالي الجمال وحواف مصغرة، كما يمكن لتشكيلة Bespoke Family Hub الاندماج في أي مساحة.



وأخيراً، نقدم تطبيق Bespoke Atelier الذي أطلقناه لأول مرة من كوريا للسوق العالمي. ويتيح التطبيق الوصول إلى أكثر من 170 عملاً فنياً لفنانين عالميين، وتغطي فترات واتجاهات وموضوعات مختلفة. ويوصي التطبيق بعرض الأعمال الفنية، ويسمح لك بإنشاء معرض خاص بك، وذلك من خلال تخصيص شاشتك لتناسب ذوقك. وإضافة إلى ذلك، عندما يعرض المستخدمون عملاً فنياً خلال الاستماع، سيتمكنون من التعرف إلى وصف فني مع الترجمة، لتشعر معها وكأنك تستمتع بجولة إرشادية في متحف فني، مع أنك لم تغادر مطبخك المريح.



سؤال: لقد تغيرت طريقة حياتنا بشكل كبير خلال العامين الماضيين، حيث أصبحت التكنولوجيا التي تربط الناس أكثر أهمية، خاصة بعد أن أصبحت الطرق غير التلامسية للقيام بالأشياء بمثابة القاعدة السائدة بشكل متزايد. فما نوع التأثير الذي سيكون للمنتجات والتقنيات المعروضة في المعرض هذا العام على حياة الناس، حسب اعتقادك؟



بما أن المستخدمين بدأوا في قضاء المزيد من الوقت في المنزل، فقد أصبحت حياتهم “تتمحور حول المنزل” بشكل أكثر. ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال العام الجاري. وفي الوقت نفسه، يتواصل الاهتمام بالاستدامة في أعقاب أحداث مهمة، مثل مؤتمر الأمم المتحدة (COP26)، إلى جانب تعزيز اللوائح البيئية في جميع أنحاء العالم. وعندما نضع هذه التحولات المتعلقة بأنماط حياة المستهلكين واهتماماتهم في الاعتبار، تعمل سامسونج على توفير حلول المطبخ التي تكون “مخصصة وأكثر ذكاءً واستدامة”.



وتلبي حلول المطابخ المخصصة التي نطورها احتياجات المستخدمين الذين يقضون الكثير من الوقت في مطبخهم، ليشعروا في نهاية المطاف برغبة أقوى في إعادة تصميم مساحتهم بطرق تعكس أذواقهم. ومن خلال توسيع تشكيلتنا من أجهزة Bespoke، فإننا نقدم مجموعة أكثر تنوعاً من أنواع الثلاجات وخيارات الألوان، ما يساعد المستخدمين على بناء مطابخ مخصصة تناسب أسلوب حياتهم وتصميماتهم الداخلية في منازلهم.



لقد أدى قضاء المزيد من الوقت في المنزل بشكل طبيعي إلى زيادة الطهي المنزلي أيضاً. وللمساعدة في تسهيل ذلك من خلال جعل المطابخ “أكثر ذكاءً”، قدمت سامسونج خدمة SmartThings Cooking التي تعدّ بمثابة رحلة طهي مصممة خصيصاً للقيام بكل شيء، بدءاً من البحث عن الوصفات، ووضع خطة نظام غذائي، وحتى الاحتياجات من متاجر البقالة. وبدعم من Whisk’s Food AI، توصي خدمة SmartThings Cooking بوصفاتك الشخصية، وخطط الوجبات بناءً على ذوقك واحتياجاتك الغذائية ومنتجات البقالة المتوفرة لديك. وتتيح لك الخدمة أيضاً الاستمتاع بالتسوق المريح من البقالة مع العلامات التجارية المفضلة للتجزئة المتوفرة عبر شبكة Whisk. وعندما يحين وقت الطهي، تضمن SmartThings تجربة طهي سلسة في أثناء الاتصال مباشرة بأجهزة المطبخ الذكية من سامسونج.



ومع اعتمادهم على Family Hub، يمكن للمستهلكين الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الشاشة الموجودة في الجزء الأمامي من الثلاجة، مع الاستمرار في التحكم بالأجهزة المنزلية الأخرى منها أيضاً.



وأخيراً، أصبحت حلولنا للمطبخ “أكثر استدامة”، وتم طرح الثلاجات المصممة خصيصاً لتحقيق كفاءة عالية في استخدام الطاقة، كما تساعد ألواح الأبواب القابلة للاستبدال على إطالة عمرها الافتراضي. وتواصل سامسونج الابتكار في هذا المجال، بحثاً عن طرق لدمج أحدث التقنيات في أجهزتنا مع مراعاة الاستدامة أيضاً.



The Freestyle: تصميم شاشة لا تحدّها المساحة





جونغراي كيم من وحدة أعمال الشاشات في سامسونج للإلكترونيات يعرض بفخر The Freestyle، الشاشة المحمولة الجديدة التي تم تقديمها في المعرض.



سؤال: هل يمكنك أن تشرح لنا كيف توصل فريقك إلى ابتكار The Freestyle؟



منذ أن غيّر الوباء حياتنا اليومية، أصبحت مساحاتنا الشخصية أكثر أهمية. وينطبق هذا بشكل خاص على المساحات المريحة، مثل غرفة النوم، حيث نرى المزيد من الأشخاص يستخدمون المنتجات لأغراض الترفيه. ونرى أيضاً المزيد من الأشخاص يستخدمون المساحات المريحة والهادئة في منازلهم، إضافة إلى زيادة الاهتمام بقضاء الوقت في الهواء الطلق، من خلال الذهاب للتخييم على سبيل المثال. وأردنا أن نوظف اتجاهات عصرنا هذه في منتجاتنا، وتمكين المستخدمين من استخدامها كما يحلو لهم، وفي أي وقت وفي أي مكان، بغض النظر عن القيود التي قد تفرضها المساحة. وهكذا توصلنا إلى الشاشة الذكية الشخصية القابلة للحركة وهي The Freestyle.



سؤال: ما هي السمات الفريدة التي تمتاز بها هذه الشاشة؟



تم تصميم The Freestyle لتزويد المستخدمين بمستويات جديدة من الوظائف، ومن السهل معرفة ما يميز هذا المنتج من النظرة الأولى إليه. وللسماح للمستخدمين بالتنقل يومياً، قمنا بتصميم The Freestyle بوزن خفيف، حيث تزن 830 غراماً فقط، لتحمله معك بسهولة أينما ذهبت، وهي أكبر ميزة لهذا المنتج.



ويتميز Freestyle أيضاً بعملية تثبيت أبسط، وكل ما يحتاج إليه المستخدمون هو وضع The Freestyle أينما يريدون، ثم تشغيلها، حيث يأتي الطراز معززاً بميزات ضبط الانحراف التلقائي الكاملة والتسوية التلقائية، والتي يتم تمكينها بواسطة التكنولوجيا الرائدة في الصناعة. وتسمح الميزات للجهاز بضبط شاشته تلقائياً على أي سطح وبأي زاوية، ما يوفر صورة متناسبة تماماً في كل مرة.



يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة مشاهدة سلسة ومستمرة من خلال الوصول إلى حسابات المستخدمين وإعدادات خدمات محتوى OTT الرئيسية. وعلاوة على ذلك، فقد طبقنا أيضاً أول تقنية بعيدة المدى للتحكم الصوتي على مستوى الصناعة. لذلك يمكن للمستخدمين عند تشغيل الشاشة، البحث عن المحتوى باستخدام صوتهم فقط. وعند إيقاف تشغيلها، يمكنهم استخدام الجهاز للاستماع إلى الموسيقى أو السؤال عن طقس اليوم، تماماً كما يفعلون مع ميكروفون ذكي.



وتعتبر جودة الصوت والصورة في The Freestyle من أهم الميزات الأساسية لأي شاشة عرض، وهو الأمر الذي دفعنا لاستخدام محرك جودة الصورة الخاص بأجهزة تلفزيون سامسونج، وتم تعديل توازن اللون الأبيض تلقائياً وفقاً للون ولون الجدار الذي يتم العرض عليه. ووظفنا أيضاً وحدات إشعاع سلبية مزدوجة لإنتاج صوت جهير عميق وعالي الجودة. ويتيح ذلك للعملاء الاستمتاع بتجربة صوت بجودة السينما بغض النظر عن مكان وجودهم.





سؤال: تماشياً مع رؤية “شاشات في كل مكان” “Screens Everywhere” من سامسونج، يمكن استخدام الطراز The Freestyle بعدة طرق لتحقيق أقصى قدر من الراحة. فما هي بعض حالات الاستخدام المحددة لهذا الجهاز؟



يمكن إعداد هذا الجهاز بسهولة في غرفة نوم المستخدم. وأثناء الاستلقاء على السرير، يمكنهم استخدام الحامل المدمج بالجهاز لتحريك الشاشة من الحائط إلى السقف لمواصلة مشاهدة الفيلم براحة أكثر. ويمكن أيضاً وضع الجهاز على طاولة غرفة الطعام، لتحويل الغرفة إلى مساحة جديدة للترفيه.



وللاستفادة من هذه المساحات، توصل مطورونا إلى حل تثبيت جديد طبقناه على المنتج. وبفضل هذه الجهود، يمكن للمستخدمين أيضاً استخدام الجهاز على سطح الطاولة أو الأرضية عن طريق توصيله بمقبس إضاءة قياسي من نوع E26. ولا تكون هناك حاجة إلى مصدر طاقة منفصل أو لتوصيل الكابلات، لذا يمكن استخدامه على الفور.



ولتشغيله، يتوافق الجهاز مع البطاريات الخارجية التي تدعم USB-PD ومخرج 50 واط/ 20 فولت أو أعلى، بحيث يمكن للمستخدمين اصطحابه معهم في أي مكان، سواء كان ذلك في أثناء التنقل أو في رحلة تخييم وغير ذلك. وعندما لا يتم استخدامه كجهاز عرض لعرض المحتوى، يوفر The Freestyle أيضاً تأثير إضاءة يتناسب مع البيئة المحيطة، مع إمكانية بقاء غطاء العدسة شبه الشفاف.



ومن خلال التعاون الوثيق مع وحدة الأعمال (MX) من سامسونج، قمنا بتجهيز The Freestyle بزر يضمن تزامنه مع أجهزة جالكسي. وبضغطة زر واحدة، يمكن للمستخدمين استخدام أي من أجهزة جالكسي كجهاز تحكم عن بعد. ويمكنهم أيضاً استخدام نقاط ربط الهاتف المحمول في حالة عدم توافر شبكات “واي – فاي”. لقد طورنا هذا المنتج من خلال الاهتمام الوثيق بأدق التفاصيل، لجعله الجهاز المناسب وسهل الاستخدام في الهواء الطلق كما هو الحال في المنزل.