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الثلاثاء، 23-08-2022 11:37 ص

مواصفات استثنائية تدفعك لاقتناء سماعةHUAWEI FreeBuds SE فور طرحها في السوق الأردني قريبًا

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الوكيل الإخباري - مع كل منتج جديد تطرحه هواوي في الأسواق، نجد بين أيدينا جهازًا استثنائيًا، سواء من حيث التصميم الإبداعي، أو المواصفات العالية، أو التقنيات المبتكرة. وهذه المرة، تواصل هواوي إدهاشنا مع أحدث إضافة لسلسلة سماعات الأذن HUAWEI FreeBuds الشهيرة والمحبوبة؛ HUAWEI FreeBuds SE، التي تتميز بجودة الصوت فائقة الوضوح، والتصميم المميز، والارتداء المريح، وعمر البطارية الطويل، وغير ذلك الكثير، وستتوفر في الأردن يوم الأحد 28 آب 2022.

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نظام صوتي ذكي لجودة فائقة الوضوح
تضم سماعة HUAWEI FreeBuds SE محركًا ديناميكيًا بحجم 10 ملم وغشاءً مركبًا فائق الحساسية، بما يجعل أدق الاهتزازات تُحدث أنسجة صوتية غنية ضمن مجال صوت واسع. تبرز الأصوات في إطار صوتي متوازن ثلاثي القنوات، مما يجعلها الوسيلة المثالية لتستمتع بالموسيقى المفضلة لديك.


تصميم مميز يجمع بين خفة الوزن والراحة
تتميز سماعةHUAWEI FreeBuds SE بتصميم يشبه داخل الأذن،و يناسب منحنيات الأذن الخارجية، ويقلل الضغط على قناة الأذن، مما يوفر ملاءمة جيدة للتهوية، بالإضافة إلى خفة الوزن.

وللحصول على تجربة ارتداء مثالية، تتوفر السماعة بثلاثة أحجام مختلفة للسدادة الطرفية المصنوعة من السيليكون لتضمن لك الحجم الملائم لأذنك. ويكتمل تصميم السماعة الرائع بالألوان الزاهية؛ إذ تتوفر باللونين الأزرق والأبيض لتمنحك أناقة مثالية مستوحاة من مزيج ألوان الغيوم والسماء المدهشة.


بطارية بعمر طويل لمتعة أكبر
تأتي سماعة HUAWEI FreeBuds SE مزودة بحافظة شحن يمكنها شحن البطارية ليصل عمرها إلى 24 ساعة؛ بحيث يمكنك الاستماع إلى ما تحب في أي وقت.وتمنحك سماعات الأذن المشحونة بالكامل 4 ساعات من المكالمات الصوتية، و6 ساعات من تشغيل الموسيقى لترافقك طوال اليوم أينما كنت.


مكالمات بلا ضجيج
مع سماعة HUAWEI FreeBuds SE، يمكنكإلغاء الضجيج عند إجراء المكالمات؛ إذ تضم تقنية تشكيل الأشعة في الميكروفون المزدوج التي تميّز الصوت المستهدف عن الضوضاء المحيطة بمستوى عالٍ من الدقة، وهو ما يضمن وضوح كل مكالمة إلى أعلى درجة، حتى في المناطق المزدحمة والصاخبة.


تجربة لعب ومشاهدة متزامنة
بفضل تقنية البلوتوث 5.2 المتطورة، تعمل سماعة HUAWEI Freebuds SE على تقليل زمن الانتقال إلى الحد الأدنى، مما يجعل الصوت متزامنًا تمامًا مع الحركة التي تظهر على الشاشة، وهو ما يجعلك تنغمس في تجربة مشاهدة برامجك ولعب ألعابك المفضلة إلى أقصى درجة.


تقنيات مبتكرة لكفاءة أكبر
عند فتح حافظة الشحن في سماعة HUAWEI FreeBuds SE للمرة الأولى،ستظهر مطالبة إقران منبثقةتلقائيًا على هاتفك. وبمجرد إقران السماعة بالهاتف، ستتمكن من الاستماع دون أن تفوتك أي نغمة في كل مرة تفتح فيها الحافظة، وستظهر مستويات بطاريتيْ السماعة والحافظة على شاشة الهاتف. وتأتي السماعة كذلك بمستشعر G المخصص؛ حيث يتيح النقر المزدوج تفعيل المزايا الافتراضية المتمثلة بإيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتًا واستئنافها، أو الرد على مكالمة هاتفية وإنهائها، إلى جانب المزايا الاختيارية، وهي اختيار الأغنية التالية أو الأغنية السابقة، وإيقاظ المساعد الصوتي.


إدارة الحياة بذكاء
من خلال تنزيل تطبيق HUAWEI AI Life المدعوم في أنظمة التشغيل أندرويد وiOS‏، يمكنك تخصيص إعدادات النقر على سماعة HUAWEI FreeBuds SE لتعمل بالطريقة التي تريدها، واكتشاف الكثير من الطرق الجديدة التي تمنحك تجربة استماع استثنائية. لا تتردد باقتناء هذه السماعة الرائعة فور طرحها في السوق الأردني.


 




 

 


 

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