نادي عمّان للكوميديا يعلن عن موعد انطلاق الورشة التدريبية للكوميديا والكتابة الساخرة

الوكيل الاخباري -

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أعلن نادي عمّان للكوميديا Amman Comedy Club بالتعاون مع منظمة كونراد أديناور الألمانية Konrad Adenauer Stiftung عن بدء استقبال طلبات المشاركة في الورشة التدريبية المتخصصة الثانية بعنوان "إعداد وتقديم كوميديا ستاند اب وكتابة المحتوى الكوميدي الساخر"، بمشاركة شباب وشابات من كافة أنحاء الأردن للفئة العمرية ما بين 18 وحتى 45 عاماً، بإشراف مدربين متخصصين وعلى قدر عالٍ من الكفاءة من نادي عمّان للكوميديا.وتهدف الورشة التدريبية إلى إعداد جيل جديد من الكوميديين، إلى جانب دعم ثقافة الكوميديا في الأردن عن طريق تمكين المشاركين من تعلم كيفية إعداد وتقديم فن الستاند اب كوميدي وكيفية كتابة المحتوى الساخر للبرامج الكوميدية لمختلف منصات التواصل والإعلام.وقد أعلن القائمون على الورشة التدريبية أن موعد انطلاقها سيكون يوم الثلاثاء الثالث عشر من تموز/ يوليو ٢٠٢١ وعلى مدار ٥ أيام مكثفة، متبوعة بعدد من ورشات الكتابة الإبداعية لإعداد وتحضير مواد كوميدية لعروض لاحقة وفيديوهات لمواقع التواصل الاجتماعي بمعدل يوم بالأسبوع (يوم السبت) على مدار ٥ أسابيع أخرى.وفي ذات السياق أعلن المنظمون عن تحملهم لكامل تكاليف المشاركة بالورشة وذلك يشمل وجبة الغداء، مقابل التزام المشاركين بالتفرغ لحضور كافة أيام الورشة التدريبية بهدف تحقيق الفائدة القصوى منها والالتزام بالمشاركة بعدد من الأنشطة التي يعقدها النادي بعد الانتهاء من التدريب (عروض ستاند اب كوميدي و/أو كتابة المحتوى الكوميدي الساخر).لمعرفة المزيد من المعلومات وشروط المشاركة وتقديم الطلب يرجى النقر هناالموعد النهائي لاستلام الطلبات ٥ تموز/ يوليو ٢٠٢١يشار إلى أنه قد تم الإعلان عن انطلاق مبادرة نادي عمّان للكوميديا عام 2019 والذي يعتبر النادي الأول من نوعه المتخصص في تعزيز ثقافة الكوميديا في الأردن والعالم العربي، ودرّب حتى الآن ما يزيد عن ١٠٠ شخص موهوب في (الستانداب كوميدي) والكتابة الساخرة والكوميديا الارتجالية وكتابة السكتشات الكوميدية، وقدّم العديد من عروض ستاند اب كوميدي، إلى جانب دورات تدريبية وبرامج تهدف إلى تطوير مهارات الكتابة الكوميدية وإنشاء المحتوى.