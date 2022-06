هاتف بوفا 3 من تكنو المثير بأناقته: لاعب مذهل يوفر تجربة ألعاب لا مثيل لها لمتعة غير محدودة

الوكيل الإخباري - أطلقت تكنو، العلامة التجارية العالمية المبتَكِرَة للهواتف الذكية، هاتف بوفا 3، وهو أحدث هواتف تكنو في سلسلة بوفا الشهيرة. من خلال الجمع بين جميع الميزات المبتَكِرَة الخاصة بالسلسلة، والتحسينات الخارقة على الأجهزة والبرامج، والتصميم الأنيق الذي يتميز بعدّة ألوان مذهلة مع ضوء طاقة فريد، والبطارية الضخمة التي تبلغ سعتها7000مللي أمبير/ساعة، أصبحت تجربة الألعاب المثالية في متناول يديك بفضل هاتف بوفا 3.



تصميم أنيق ومثير يكسر الرتابة

تستمدّ تكنو إلهامها من أحدث الاتجاهات الخاصة بالتصميم والثقافة لابتكار التصميم الخاص بهاتف بوفا 3.

تمّت إضافة نفحة من الجمال على بوفا 3 من خلال ضوء الطاقة – وهو شريط مضيء بصمّام ثنائي باعث للضوء (LED) مُتغيّر يخترق منتصف الهاتف.

تجسيدًا للضوء بطاقته، يضيء شريط الLED الهاتف مع إضافة لمسة من الضوء الأزرق الذي يعكس طاقة وفيرة تتدفق عبر الجهاز. يمكن للّاعبين أيضًا تعديل السيناريوهات التي سيضيء فيها الشريط، تمامًا كإمكانية تعديل إعدادات إضاءة ألوان RGB في إعدادات كمبيوتر الألعاب الخاص بهم.



يبرز تكنو بوفا 3 من بين الحشود بلونه الأزرق المثير – وهو هاتف جذّاب يميّز نفسه عن رتابة الهواتف الذكية في أيامنا الحالية،كما ويتوفّر باللون الفضي التقني الذي يحاكي التكنولوجيا والأناقة بشكل مثالي.



بطارية سعة7000مللي أمبير/ساعة لأولئك الذين يتنقلون على الدوام

يُعَدّبوفا 3مركزًا قويًا في جوهره مصممًا لتزويد المستخدمين بالطاقة أثناء التنقّل. مدعومًا ببطارية كبيرة تبلغسعتها7000مللي أمبير/ساعة، بإمكان بوفا 3 أن يدوم بشكل مريح طوال يوم طويل دون الحاجة إلى الشحن. كما ويمكن شحنه سريعًا بواسطة الشاحن السريع بقوة 33 واط، بالإضافة إلى الشاحن العكسي بقوة 10 واط الذي يحوّل الجهاز إلى بطارية محمولة قوية على الفور.



تجربة ألعاب غامرة لم يسبق لها مثيل



يقترن معالِج G88 الخاص ببوفا 3 ببطارية الهاتف الضخمة، ما يُمَكّن هواة الألعاب منا لاستمتاع بساعات طويلة من اللعب دون انقطاع، كل ذلك من على شاشة الهاتف المذهلة مقاس 6.95 بوصات بدقة FHD مع معدّل تحديث سَلِس يبلغ 90هرتز.



بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز بوفا 3بمحرّكHyper Engine 2.0 Lite Game Engine ، وهو محرّك ذكي خاص بتنظيم الحمولة يكتشف بشكل استباقي معلومات مفيدة كتبديد الحرارة وخصائص اللعبة ومستويات البطارية لضبط موارد وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات وذاكرة الوصول العشوائي لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في سيناريوهات الألعاب ذات معدّل الإطارات المرتفع.



سيتمكّن اللاعبون المتحمّسون من الشعور بآثار تحسينات البرامج والأجهزة هذه في تجربة الألعاب المتناغمة والسلسة التي يوفّرها بوفا 3.

زِد على ذلك بأنّ تجربة الألعاب على الهاتف "ستمنح شعور مختلف للمستخدم" بفضل ميزة الاهتزاز رباعية الأبعاد.مدعومًا بمحرك خطي Z-Axis، يتألّق الهاتف بتأثير اهتزاز واقعي وقوي لتجربة ألعاب غامرة بدون منازع.

كاميرا ثلاثية قوية بالذكاء الاصطناعي بدقة 50 ميجابكسل ونظام تشغيل متوافقان يتميز بوفا 3بنظام تصوير بدقة 50 ميجابكسل مع معالجة ممتازة للصور للحصول على لقطات نابضة بالحياة بكلّ تفاصيلها.

مع عدد كبير من الوظائف المبتَكَرَة كالتركيز الذكي واستعادة الصورة والتعرّف الذكي بالذكاء الاصطناعي، أصبح الاحتفاظ بأجمل لحظات الحياة أمر بغاية السهولة.



بالإضافة إلى ذلك، يقدم نظام التشغيل HiOS 8.6 الخاص بهاتف بوفا 3 ميزات جبّارة منهاLightning Multi-Window 3.0 لتعدّد المهام ومساعد صوتي بالذكاء الاصطناعي2.0 واستنساخ الهاتف لنقل البيانات بسهولة و APP Twin للتبديل السلس بين الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.