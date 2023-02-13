هيئة تنشيط السياحة الأردنية تستخدم الذكاء الاصطناعي للترويج للأردن

الوكيل الإخباري - أصدرت هيئة تنشيط السياحة الأردنية سلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة المجهّزة باستخدام الذكاء الاصطناعي، لعرض المناظر الخلابة التي يمكن للسياح استكشافها في الأردن.

وتُصوّر هذه المقاطع مجموعة من المعالم السياحية في الأردن كالبحر الميت، البتراءووادي رم، وفقاً لما تخيّلته تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتبيّن لاحقاً بأن هذه المقاطع المتخيّلة قد أبرزت صوراً طبق الأصل عن المواقع الحقيقية.

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وتعتبر مقاطع الفيديو هذه جزءاً من استراتيجية هيئة تنشيط السياحة لتعزيز مكانةالمناطق السياحية الأردنية على خريطة السياحة في المنطقة، وتم إنجازها بالتعاون مع شركة Adpro Communications.



في عام 2021، أطلقت هيئة تنشيط السياحة حملة "مملكة الزمن" التي تهدف إلى تطوير الصورة السياحية للمملكة وإعادة تقديم الأردن كوجهة سياحية يلتقي بها الماضي مع الحاضر والمستقبل، ومنذ تلك اللحظة والهيئة تعمل على المحافظة على هذا الزخم والاهتمام الكبير الذي تحظى به المواقع السياحية الأردنية، وتحاول جذب انتباه السياح حول العالم في ظل التطوّر الرقمي الهائل الذي نشهده، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة في قطاع السياحة بالمنطقة.



وانطلاقاً من ذلك، قرر فريق عمل Adpro Communications التحدث بلغة يتقنها هؤلاء السياح المتمكّنون رقمياً لبناء جسور أفضل للتواصل معهم، حيث استخدم الفريق قدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحويل النصوص إلى صورٍ، من خلال إدخال أوصاف لأماكن تبدو وكأنها متخيّلة أو مأخوذة عن أفلام خيالية، وذلك دون ذكرٍ لأسماء الأماكن أو مواقعها، وعندما قامت واجهة الذكاء الاصطناعي برسم صورة متخيّلة لهذه الأوصاف، ظهرت على الشاشة مجموعة من المواقع السياحية الأردنية المعروفة!



هذا وتمكّنت هيئة تنشيط السياحة من خلال وسم #ExperienceJordAIn من وضع تصوّر جديد وأكثر حداثة للأردن، وتعزيز مكانة المملكة بصفتها الوجهة السياحية المستقبلية للعديد من السياح حول العالم.