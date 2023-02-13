الإثنين 13-02-2023
الوكيل الاخباري

نواب يطالبون الحكومة بالعمل على جذب الاستثمارات واستغلال الموارد الطبيعية

الدبعي يشارك في اجتماع رؤساء مجالس البحوث العلمية في الشرق الأوسط وافريقيا

غوشة: تقنيات الإنشاءات ستتغير في العالم بعد زلزال تركيا

ترقيات أكاديمية في الجامعة الهاشمية- اسماء

الخارجية: وفاة طفلة اردنية كانت تقيم في أنطاكيا برفقة والدتها جراء زلزال تركيا

بعد نشر "الوكيل الإخباري".. العثور على الطفل عمر عفادلة في إربد

الملك يزور كتيبة التدخل السريع/91 - صور

22.7% ارتفاع مستوردات المملكة من الألبسة العام الماضي

إعلان هام للاردنيين في شيكاغو

أين توجد بؤر الزلازل في العالم؟

الإثنين، 13-02-2023 12:51 م

هيئة تنشيط السياحة الأردنية تستخدم الذكاء الاصطناعي للترويج للأردن

Petra_,_Al-Khazneh_2


الوكيل الإخباري - أصدرت هيئة تنشيط السياحة الأردنية سلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة المجهّزة باستخدام الذكاء الاصطناعي، لعرض المناظر الخلابة التي يمكن للسياح استكشافها في الأردن.
وتُصوّر هذه المقاطع مجموعة من المعالم السياحية في الأردن كالبحر الميت، البتراءووادي رم، وفقاً لما تخيّلته تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتبيّن لاحقاً بأن هذه المقاطع المتخيّلة قد أبرزت صوراً طبق الأصل عن المواقع الحقيقية.

اضافة اعلان

وتعتبر مقاطع الفيديو هذه جزءاً من استراتيجية هيئة تنشيط السياحة لتعزيز مكانةالمناطق السياحية الأردنية على خريطة السياحة في المنطقة، وتم إنجازها بالتعاون مع شركة Adpro Communications.

في عام 2021، أطلقت هيئة تنشيط السياحة حملة "مملكة الزمن" التي تهدف إلى تطوير الصورة السياحية للمملكة وإعادة تقديم الأردن كوجهة سياحية يلتقي بها الماضي مع الحاضر والمستقبل، ومنذ تلك اللحظة والهيئة تعمل على المحافظة على هذا الزخم والاهتمام الكبير الذي تحظى به المواقع السياحية الأردنية، وتحاول جذب انتباه السياح حول العالم في ظل التطوّر الرقمي الهائل الذي نشهده، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة في قطاع السياحة بالمنطقة.

وانطلاقاً من ذلك، قرر فريق عمل Adpro Communications التحدث بلغة يتقنها هؤلاء السياح المتمكّنون رقمياً لبناء جسور أفضل للتواصل معهم، حيث استخدم الفريق قدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على تحويل النصوص إلى صورٍ، من خلال إدخال أوصاف لأماكن تبدو وكأنها متخيّلة أو مأخوذة عن أفلام خيالية، وذلك دون ذكرٍ لأسماء الأماكن أو مواقعها، وعندما قامت واجهة الذكاء الاصطناعي برسم صورة متخيّلة لهذه الأوصاف، ظهرت على الشاشة مجموعة من المواقع السياحية الأردنية المعروفة!

هذا وتمكّنت هيئة تنشيط السياحة من خلال وسم #ExperienceJordAIn من وضع تصوّر جديد وأكثر حداثة للأردن، وتعزيز مكانة المملكة بصفتها الوجهة السياحية المستقبلية للعديد من السياح حول العالم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-02-13 at 4.04.40 PM

’إم جي موتور‘ الأردن تقدّم عروضاً مميّزة لعملاء السيارات في الأردن بمناسبة عيد الحب

b053ea01-7e74-4b3c-b5c5-d1dc98de64ed

انطلاقة مبهرة لفورسيزونز في عام 2023 بقيادة الرئيس والرئيس التنفيذي إليخاندرو رينيال

WhatsApp Image 2023-02-13 at 3.03.01 PM

حلويات آغاتي ترسل 27 طناً من المواد الغذائية للمنكوبين في سوريا

WhatsApp Image 2023-02-13 at 1.25.06 PM

الصفدي ووزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان يزوران كنافة حبيبة

LDA 2023 logo

الكشف عن المشاركات الفائزة في "جائزة لكزس للتصميم 2023"

WhatsApp Image 2023-02-13 at 10.35.49 AM

+Galaxy S23 / S23: الهاتف الذكي الأساسي، المصمم خصيصًا لك

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-02-01 at 12.17.33 PM

"طلبات" في الأردن تختتم عام 2022 بحزمة من الإنجازات

Dream Car Contect 1500X900

"المركزية تويوتا" تدعو الأطفال لإطلاق العنان لخيالهم ورسم سيارة الأحلام