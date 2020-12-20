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الأحد، 20-12-2020 12:01 م

هيونداي الأردن تقدم عرضاً خاصاً على سيارة كونا 1.6 تيربوبمناسبة نهاية السنة

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الوكيل الاخباري - بمناسبة قرب نهاية العام، أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة -هيونداي الأردن، عن إطلاق حملة ترويجية للتسهيلات المالية لشراء سيارة هيونداي كونا 1.6 تيربو ، بقسط شهري يبدأ من 206 دينار فقط.

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ويشمل العرض الجديد المقدم بالتعاون مع بنك القاهرة عمان، إعفاء المشتري من أول ثلاث أقساط، و دفعة أولى30 % على الهوية فقط، والحصول على التأمين الشامل  ضمن العرض، وكفالة مصنعية لمدة خمس سنوات أو 100,000 كم أيهما أسبق، مع إمكانية استبدال سيارة المشتري المستعملة مهما كان نوعها.

وتعليقاً على بدء هذه الحملة، قال السيد  حسن عليان، المدير العام لمؤسسة الوحدة للتجارة-هيونداي الأردن:" يسرنا تقديم هذا العرض الخاص والذي يأتي بمناسبة نهاية العام، والذي ارتأينا من خلاله توفير خيار ميسر لزبائننا الكرام لتمويل تقسيط سيارة هيونداي كونا 1.6 تيربو  والتي تعتبر من أكثر السيارات جاذبية في فئتها سواء من ناحية التصميم أو الأداء، ويأتي هذا العرض حرصامنا على تسهيل عملية الشراء وتوفير خيارات دفع مرنة ومناسبة لاحتياجات زبائننا وقدراتهم، واتاحة الفرصة لهم لامتلاك سيارة كونا الرائعة بتسهيلات غير مسبوقة".

ويمكن للراغبين في الاطلاع على تفاصيل هذا العرض الخاص الذي يسري العمل به حتى نهاية العامالحالي، ومشاهدة سيارة هيوندايكوناوتجربة قيادتها مراجعة معارض هيونداي - مؤسسة الوحدة للتجارة في شارع الملك عبدالله الثاني و صالة عرض الصيانة، عمان / بيادر وادي السير / المنطقة الصناعية.


 




 

 


 

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