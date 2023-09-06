16 سائقًا يحجزون مقاعدهم في التصفيات الإقليمية لكأس "تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لعام 2023

الوكيل الإخباري - انتهت منافسات الجولة الأولى من التصفيات المحلية لـ " كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "لموسم 2023، والذي يقام برعاية رسمية من شركة تويوتا موتور كوربوريشن - ممثلة بفريق "تويوتا جازو للسباقات"، تحت إشراف الأردنية لرياضة السيارات مُمَثِّلةً الاتحاد الدولي للسيارات، وبتنظيم "ديزيرت فوكس رايسينج".

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وتنافس خلال هذه الجولة أمهر سائقي أجهزة المحاكاة من 7 بلدان لحجز أولى المقاعد في التصفيات الإقليمية للبطولة المقرر إقامتها في العاصمة الأردنية عمّان يوميْ 13 و14 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.



واستهلت الأردن يوم الأربعاء 16 آب/أغسطس هذه الجولة وتلتها مصر والمغرب ولبنان، كما حجز المتأهلون من فلسطين وقبرص مقاعدهم للتصفيات الإقليمية. ومن ناحية أخرى سجّلت العراق ظهورها الأول على ساحة هذه التصفيات.



وخلال هذه التصفيات المحلية، خاض أفضل 12 سائقًا من كل بلد حصة تجارب حرة لفترة 10 دقائق، ثم انتقلوا إلى حصة تأهيلية من 10 دقائق، وبعدها تنافس المشاركون في السباق النهائي المكون من 15 لفة حول حلبة فوجي اليابانية الشهيرة البالغ طولها 4.5 كلم.

وتأهل السائقان اللذان عبرا خط النهاية بالمركزين الأول والثاني مباشرة إلى التصفيات الإقليمية التي ستشهد تنافس أبطال الجولتيْن الأولى والثانية، والبالغ عددهم 32 سائقًا فيما بينهم ليتأهل 20 منهم لنهائيات"كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في نسخته الثالثة.



المتأهلون إلى التصفيات الإقليمية من الجولة الأولى:

الأردن: غيث أبو طه/ رامي عزام

مصر: حازم زكي/ أحمد علام

لبنان: كارل إيتيميزان/ وسيم أبو خليل

فلسطين: مارتن حنضل/ عيسى حنضل

العراق: روز راش/ عمار الوزان

المغرب: رضى حسين/ وحمزة منان

قبرص: بانايوتيس بيستاس/ قسطنطينوس تسيماس



البلدان المشاركة في الجولة الثانية من التصفيات المحلية:

السعودية: 6 أيلول/ سبتمبر

عُمان: 7 أيلول/ سبتمبر

البحرين: 8 أيلول/ سبتمبر

الإمارات: 9 أيلول/ سبتمبر

قطر: 13 أيلول/ سبتمبر

الكويت: 14 أيلول/ سبتمبر

اليمن: 15 أيلول/ سبتمبر

تونس: 16 أيلول/ سبتمبر



ستنقل تصفيات الجولة الثانية مباشرة على قناة "تويوتا جازو للسباقات" على اليوتيوب عبر الرابط التالي:

https://www.youtube.com/@TOYOTAGAZOORacingMENA.

وبإمكان المهتمين معرفة المزيد من التفاصيل ومواعيد السباقات من خلال زيارة صفحة البطولة على منصتيْ فيسبوك وانستغرام.

