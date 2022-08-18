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الخميس، 18-08-2022 03:19 م

4 متسابقين جُدد ينضمون إلى زملائهم في نهائيات "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لعام 2022

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الوكيل الإخباري - اُختتمت مؤخرًا الجولة الثانية من التصفيات المحلية "لكأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي يقام برعاية رسمية من شركة تويوتا موتور كوربوريشن ممثلة بفريق "تويوتا جازو للسباقات"؛ لمواكبة المشهد المتنامي للرياضات الإلكترونية والسباقات الرقمية عالميًا، وسط أجواء حماسية ومنافسات محتدمة بين أمهر سائقي أجهزة المحاكاة في الإمارات والمغرب لحجز مقاعدهم في النهائيات المقررة إقامتها في العاصمة الأردنية عمّان في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

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وبعد النجاح الاستثنائي الذي حققه "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بنسخته الأولى العام الماضي، يعود هذه السنة ليطال شريحة أوسع من المتنافسين وبهيكلية متطورة تشمل جولات تأهيلية محلية تضمن للجميع فرصة إظهار مواهبهم والفوز لتمثيل بلدانهم في النهائيات.


استهلت الإمارات هذه التصفيات يوم السبت13 آب/أغسطس، وتلتها المغرب في اليوم التالي. وكانت حلبة سوزوكا اليابانية الشهيرة مسرحًا للمنافسات بين السائقين، الذين قدّموا أفضل ما لديهم لتحقيق أقوى نتيجة ممكنة، خاصة أن سائقَين اثنين فقط يتأهلان من كل بلد، على أن يحتفظ صاحب المركز الثالث بورقة الاحتياط في حال لم يتمكن أيّ من المتأهليْن من حضور نهائيات البطولة.


سالم المسماري وسلطان خليفة يسيطران ليمثلا الإمارات مرة جديدة
في تصفيات الإمارات، كانت السيطرة واضحة للسائقيْن سالم المسماري وسلطان خليفة، اللذيْن مثلا بلدهما في النهائيات العام الماضي. ورغم ابتعادهما عن باقي المنافسين في جميع الحصص والسباقات، إلا أن المنافسة بين بعضهما بعضًا كانت حامية ولم تُحسم حتى الأمتار الأخيرة بفوز المسماري، الذي كان تحت وطأة الضغط من خليفة طوال الوقت، ليحجز الاثنان مقعدهما في النهائيات، فيما عبر حمد المرزوقي خط النهاية بالمركز الثالث، ليحصل على ورقة الاحتياط في حال لم يتمكن أي من المتأهلَيْن القدوم إلى الأردن في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.


رضى حسن يسيطر على السباق النهائي ويخلط الأوراق في تصفيات المغرب
أما التصفيات في المغرب، فقد اتخذت طابعًا مختلفًا من المنافسات بين الحصة التأهيلية والسباق التحضيري من جهة، والسباق النهائي من جهة أخرى؛ حيث سيطر رضى حسين في الحصة التأهيلية والسباق التحضيري وكان طه مليح أقرب السائقين إليه، وبنى السائقين الأربعة الأوائل فارقًا واضحًا عن باقي المنافسين.

 

لكن ذلك كلّه ما كان إلا الهدوء الذي سبق العاصفة في السباق النهائي؛ ففي اللفة الأولى من أصل 10 لفات حول حلبة سوزوكا اليابانية الشهيرة، تعرض عدة سائقين لحوادث وانزلاقات أدت إلى خلط جميع الأوراق، إلا أن رضى حسين بقي متشبثًا بصدارته ولم يتنازل عنها طوال الوقت، لتنحسر المنافسات على مركز الوصافة. وفي النهاية كان المركز الثاني من نصيب السائق عبدالحفيظ شتواني، فيما حصد ياسين عوناسي المركز الثالث. وسيُمثل عوناسي المغرب في النهائيات بدلًا من شتواني الذي لن يتمكن من المشاركة في البطولة.


وبعد انتهاء الجولة الثانية من التصفيات المحلية، تنتقل الأنظار إلى الجولة الثالثة والأخيرةالتي سيتأهل منها 10سائقين آخرين من كل موريتانيا (ستُحدد لاحقًا)، وعُمان (25 آب/ أغسطس)، والسعودية (26 آب/ أغسطس)، وقطر (27 آب/ أغسطس)، والبحرين (28 آب/ أغسطس)، على أن تُقام النهائيات في العاصمة الأردنية عمّان، خلال الفترة ما بين 6-8 تشرين الأول/ أكتوبر.


ومن المقرَّر أن تُبَث جميع فعاليات التصفيات المحلية لجميع البُلدان على قناة "ديزيرت فوكس رايسينج" عبر يوتيوب، عبر الرابط التالي: t.ly/snqa .

المتأهلون إلى نهائيات "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقيمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لعام 2022 حتى الآن:


الأردن: غيث أبو طه – عز بُسطامي (المركز الثالث: معاذ الشيشاني)
مصر: حازم زكي – محمد واصل (المركز الثالث: محمد رأفت)
لبنان: سامي-جو أبي نخلة – كارل إيتيميزيان (المركز الثالث: وسيم أبو خليل)
قبرص: يانّيس هاديشارالامبوس - باناجيوتيس بيتساس (المركز الثالث: ديموستينيس مايكل)
الكويت:خالد دشتي - مهدي بوليّان (المركز الثالث: عبدالرحمن الظفيري)
الإمارات:سالم المسماري - سلطان خليفة(المركز الثالث:حمد المرزوقي)
المغرب:رضى حسين - ياسين عوناسي

 

 


 




 

 


 

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