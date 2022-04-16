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السبت، 16-04-2022 11:52 ص

JTI الأردن تطلق مبادرات خيرية وإنسانية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وكجزء من مسؤوليتها المجتمعية

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الوكيل الاخباري - في إطار سعي شركة جيه تي انترناشونال – الأردن (JTI) الدائم وضمن برامجها للمسؤولية المجتمعية بتنفيذ مبادرات خيرية وإنسانية ودعم الجهود الوطنية التي تقودها وزارة التنمية الاجتماعية لحماية الأسر العفيفة وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية؛ قامت شركة JTI– الأردن - وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بالتبرع بـ 1452 طرداً غذائياً خلال شهر رمضان المبارك، لدعم الحملة الوطنية التي تشمل العديد من المناطق الأقل حظاً وتستهدف الأسر الأكثر احتياجاً.

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كما وقد أقامت شركة JTI– الأردن –خلال الأيام الأولى للشهر الفضيل مبادرات خيرية وإنسانية أخرى بمشاركة عدد من المتطوعين من موظفي الشركة، شملت توزيع الكوبونات الغذائية على عدد من الأسر العفيفة والأكثر احتياجاً، إلى جانب إقامة مأدبة إفطار لنزلاء جمعية الأسرة البيضاء – دار الضيافة للمسنين – تعبيراً عن التقدير والامتنان لهم، وتأكيداً على أنهم جزء هام من مجتمعنا الأردني.
وفي ذات السياق؛ عبر القائمون على الحملة من شركة JTI– الأردن - عن فخرهم بأن يكونوا جزءاً من هذه الأنشطة الإنسانية والخيرية، التي تجسد معاني التكافل الاجتماعي والتعاون والتي تسهم في تخفيف وطأة الأعباء الاقتصادية وسد بعض الحاجات والمستلزمات الغذائية لشهر رمضان المبارك خصوصاً للأسر العفيفة، وذلك في العديد من مناطق المملكة.


يشار إلى أن شركةJTI تقيم العديد من الشراكات والاتفاقات مع جهات رسمية وخاصة وإنسانية، تهدف إلى العمل الخيري المستدام وتنظيم المبادرات والبرامج الخيرية التي تقيمها تحت مظلة مسؤوليتها الاجتماعية، والتي تترجمها وفق مفهومها الخاص إلى خدمات مباشرة للمجتمع المحلي وأبنائه.








 




 

 


 

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