الإثنين 2025-10-06 11:29 م
 

موقع عبري يكشف عن حدود وضعها نتنياهو لوفد تل أبيب في المفاوضات مع حماس

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 06-10-2025 11:11 م

الوكيل الإخباري- كشف موقع "واي نت" العبري، مساء الاثنين، عن حدود وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوفد تل أبيب المفاوض بشرم الشيخ في علاقة بحركة حماس وخطة ترامب لوقف الحرب على غزة.

وذكر "واي نت" أن بنيامين نتنياهو طلب من الوفد المفاوض في شرم الشيخ عدم السماح لحركة حماس بالخروج عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف الحرب في غزة أو الخريطة المرفقة بها.

اضافة اعلان


وقال الموقع إن نتنياهو طلب أيضا من الوفد الإسرائيلي في مصر عدم التطرق لأي مواضيع أخرى غير خطة ترامب.


وأفاد بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيحاولان الضغط على الطرفين للتوصل إلى اتفاقات.


وأضاف المصدر ذاته أن الجيش الإسرائيلي سيستأنف عملياته القتالية في قطاع غزة في حال عدم تحقيق أي تقدم خلال أيام قليلة.


بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن إدارة ترامب تعمل جاهدة لإحراز تقدم في الخطة المقترحة لإنهاء الصراع في غزة في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن مناقشات فنية تجري في الوقت الحالي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مفوض أممي يدعو لتوفير تمويل بقيمة 300 مليون دولار لتفادي أزمة مالية

عربي ودولي مفوض أممي يدعو لتوفير تمويل بقيمة 300 مليون دولار لتفادي أزمة مالية

سوريا .. إعلان أسماء 119 عضواً في مجلس الشعب الجديد

عربي ودولي سوريا .. إعلان أسماء 119 عضواً في مجلس الشعب الجديد

ل

فلسطين موقع عبري يكشف عن حدود وضعها نتنياهو لوفد تل أبيب في المفاوضات مع حماس

الخرابشة: الأردن يتجه ليصبح مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة حتى عام 2035

أخبار محلية الخرابشة: الأردن يتجه ليصبح مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة حتى عام 2035

ت

شؤون برلمانية الفايز يرعى حفل إشهار كتاب "كيف يصلون إليك"

صورة مؤلمة .. طفل يتعرض لهجوم من كلاب ضالة في اربد

أخبار محلية صورة مؤلمة .. طفل يتعرض لهجوم من كلاب ضالة في اربد

قرار قضائي ضد محمد رمضان بسبب أغنية مثيرة للجدل

فن ومشاهير قرار قضائي ضد محمد رمضان بسبب أغنية مثيرة للجدل

مرض غريب ينتشر في الجزائر بشكل مقلق

عربي ودولي مرض غريب ينتشر في الجزائر بشكل مقلق



 
 





الأكثر مشاهدة