موقع عبري يكشف عن حدود وضعها نتنياهو لوفد تل أبيب في المفاوضات مع حماس

وذكر "واي نت" أن بنيامين نتنياهو طلب من الوفد المفاوض في شرم الشيخ عدم السماح لحركة حماس بالخروج عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف الحرب في غزة أو الخريطة المرفقة بها.
وقال الموقع إن نتنياهو طلب أيضا من الوفد الإسرائيلي في مصر عدم التطرق لأي مواضيع أخرى غير خطة ترامب.
وأفاد بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيحاولان الضغط على الطرفين للتوصل إلى اتفاقات.
وأضاف المصدر ذاته أن الجيش الإسرائيلي سيستأنف عملياته القتالية في قطاع غزة في حال عدم تحقيق أي تقدم خلال أيام قليلة.
بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن إدارة ترامب تعمل جاهدة لإحراز تقدم في الخطة المقترحة لإنهاء الصراع في غزة في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن مناقشات فنية تجري في الوقت الحالي.
