موقع عبري يكشف عن حدود وضعها نتنياهو لوفد تل أبيب في المفاوضات مع حماس

الوكيل الإخباري- كشف موقع "واي نت" العبري، مساء الاثنين، عن حدود وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوفد تل أبيب المفاوض بشرم الشيخ في علاقة بحركة حماس وخطة ترامب لوقف الحرب على غزة.



وذكر "واي نت" أن بنيامين نتنياهو طلب من الوفد المفاوض في شرم الشيخ عدم السماح لحركة حماس بالخروج عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف الحرب في غزة أو الخريطة المرفقة بها.

وقال الموقع إن نتنياهو طلب أيضا من الوفد الإسرائيلي في مصر عدم التطرق لأي مواضيع أخرى غير خطة ترامب.



وأفاد بأن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيحاولان الضغط على الطرفين للتوصل إلى اتفاقات.



وأضاف المصدر ذاته أن الجيش الإسرائيلي سيستأنف عملياته القتالية في قطاع غزة في حال عدم تحقيق أي تقدم خلال أيام قليلة.