الإثنين 2025-10-06 11:28 م
 

الرئيس التونسي يهنئ السيسي بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

الرئيس التونسي يهنئ السيسي بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
الرئيس التونسي يهنئ السيسي بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
 
الإثنين، 06-10-2025 10:19 م
الوكيل الإخباري-   هنأ الرئيس التونسي قيس سعيد نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بالذكرى الثانية والخمسين لحرب العبور يوم السادس من شهر أكتوبر 1973.اضافة اعلان


وأكد الرئيس التونسي خلال مكالمة هاتفية على أن هذا العبور التاريخي الذي استعادت به الأمة كرامتها وعزتها سيبقى خالدا وسيكون مصدر إلهام لاستعادة الأمجاد كلها.

وذكرت الرئاسة التونسية أن هذه المكالمة كانت مناسبة عبر فيها سعيد والسيسي مجددا عن العزم المشترك والإرادة الثابتة لمزيد تطوير العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين.

وتحتفل مصر في السادس من أكتوبر في كل عام بذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973، والتي توافق هذا العام الذكرى 52.

وتمكن الجيش المصري في السادس من أكتوبر 1973 من عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف المنيع واسترداد شبه جزيرة سيناء التي استولت إسرائيل عليها في نكسة يونيو 1967.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مفوض أممي يدعو لتوفير تمويل بقيمة 300 مليون دولار لتفادي أزمة مالية

عربي ودولي مفوض أممي يدعو لتوفير تمويل بقيمة 300 مليون دولار لتفادي أزمة مالية

سوريا .. إعلان أسماء 119 عضواً في مجلس الشعب الجديد

عربي ودولي سوريا .. إعلان أسماء 119 عضواً في مجلس الشعب الجديد

ل

فلسطين موقع عبري يكشف عن حدود وضعها نتنياهو لوفد تل أبيب في المفاوضات مع حماس

الخرابشة: الأردن يتجه ليصبح مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة حتى عام 2035

أخبار محلية الخرابشة: الأردن يتجه ليصبح مركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة حتى عام 2035

ت

شؤون برلمانية الفايز يرعى حفل إشهار كتاب "كيف يصلون إليك"

صورة مؤلمة .. طفل يتعرض لهجوم من كلاب ضالة في اربد

أخبار محلية صورة مؤلمة .. طفل يتعرض لهجوم من كلاب ضالة في اربد

قرار قضائي ضد محمد رمضان بسبب أغنية مثيرة للجدل

فن ومشاهير قرار قضائي ضد محمد رمضان بسبب أغنية مثيرة للجدل

مرض غريب ينتشر في الجزائر بشكل مقلق

عربي ودولي مرض غريب ينتشر في الجزائر بشكل مقلق



 
 





الأكثر مشاهدة