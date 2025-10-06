الرئيس التونسي يهنئ السيسي بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

وأكد الرئيس التونسي خلال مكالمة هاتفية على أن هذا العبور التاريخي الذي استعادت به الأمة كرامتها وعزتها سيبقى خالدا وسيكون مصدر إلهام لاستعادة الأمجاد كلها.
وذكرت الرئاسة التونسية أن هذه المكالمة كانت مناسبة عبر فيها سعيد والسيسي مجددا عن العزم المشترك والإرادة الثابتة لمزيد تطوير العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين.
وتحتفل مصر في السادس من أكتوبر في كل عام بذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973، والتي توافق هذا العام الذكرى 52.
وتمكن الجيش المصري في السادس من أكتوبر 1973 من عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف المنيع واسترداد شبه جزيرة سيناء التي استولت إسرائيل عليها في نكسة يونيو 1967.
روسيا اليوم
-
