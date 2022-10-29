السبت 29-10-2022
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انطلاق فعاليات التمرين الأردني المصري المشترك (العقبة/7)
تفاصيل تعديل دوام المدارس بالاردن بدءً من يوم غد الأحد
الأمير رعد يكرم ذوي متبرعين بالقرنيات
تنفيذا للتوجيهات الملكية .. العيسوي يلتقي متقاعدين عسكريين
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أخبار الشركات
Nashmi Care الذراع المتخصص لـ "نشمي ترافل" توقع اتفاقيتين للسياحة العلاجية في تركيا
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كابيتال بنك يحقق أرباحاً بلغت 80 مليون دينار لنهاية الربع الثالث
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كورونا
كورونا
ابتكار طريقة "غير عادية" تساعد على اكتشاف فيروس SARS-CoV-2 في الهواء
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