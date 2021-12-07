OPPO تعقد INNO Day 2021 عبر عالم ترفيهي وتفاعلي من التجارب الافتراضية منتصف الشهر الحالي

الوكيل الاخباري - أعلنت OPPO اليوم عن عقدها لـOPPO INNO DAY خلال يومي 14-15 من الشهر الحالي (كانون الأول) في مدينة شينزهن -الصين.

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و يتم خلال هذا الحدث التقني الخاص بـ OPPO تسليط الضوء على الاستراتيجيات وعرض الانجازات التقنية التي حققتها الشركة.

ومن المتوقع أن يحظى هذا الحدث الذي سيتم عقده تفاعليا عبر الانترنت باهتمام ومشاركة المولعين بالتكنولوجيا والابتكار من مختلف دول العالم.



وسيكون أبرز حدث إطلاق تفاعليّ عبر الانترنت للعلامة خلال السّنوات الأخيرة.



ومنذ اطلاق OPPO INNO DAY عام 2019، اصبح هذا الحدث يعتبر بمثابة مقدمة لخارطة طريق الشركة.



حيث قامت OPPO خلال ذلك العام بعرض نظامها البيئي المتكامل من التقنيات المتطورة ، بما في ذلك نظارات AR و 5G CPE والساعة الذكية.

في العام الماضي 2020 ، عرضت الشركة ثلاثة منتجات مفاهيمية ، بما في ذلك الهاتف الثوري القابل للتمدد OPPO X 2021.



أما هذه السنة 2021 فستقوم OPPO برقمنة حدث الإطلاق والمعارض ، وتحويل الحدث التقليدي إلى عالم ترفيهي وتفاعلي من التجارب الافتراضية.





انضم إلى OPPO INNO DAY 2021 و شارك في INNO WORLD



سيكون OPPO INNO WORLD المرحلة الافتراضية لـOPPO INNO DAY 2021 ..



ويمكن للزوار الانضمام إلى الحدث عن بُعد باستخدام صورهم الرمزية المخصصة (Avatar) والاستمتاع بزيارة جميع قاعات العرض الافتراضية.



و يوفر الحدث الافتراضي الفرصة للزوار بالتعرف على بعضهم البعض من خلال الشخصية الخاصة بكل زائر(avatar) .

كما يتيح الحدث الفرصة للزوار المشاركة بالتقاط بيض عيد الفصح المخفيّ والمنتشر في العالم الافتراضي باستخدام صورهم الرمزية الشّخصية . سيكون OPPO INNO WORLD متاحًا للزيارة ابتداء من من 14 كانون الأول .



بامكان المهتمين الانضمام إلى الحدث منذ الآن عن طريق انشاء االشخصية الرمزية(avatar) في فضاء OPPO INNO WORLD لاكتشاف والتعرّف على أحدث الإنجازات التكنولوجية لـOPPO خلال يومي 14-15 كانون الأول.

للتعرف اكثر على OPPO INNO WORLD يمكنك زيارة الرابط التالي : https://www.oppo.com/en/events/innoday2021/



