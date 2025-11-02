الدون يشعل السوشيال ميديا .. 24 مليون تفاعل على لقطة العقال والاحتفال الأيقوني

ونشر رونالدو صورة احتفاله عبر حسابه على منصة "إكس" معلقاً: "ALL THE WAY TO THE END!!"، حيث ظهر وهو يحمل العقال السعودي وسط تصفيق الجماهير، في لقطة تسببت بموجة واسعة من التفاعل، إذ تجاوز عدد المتفاعلين 24 مليون بين إعجابات وتعليقات ومشاركات.
ورغم الفرحة النصراوية، أثار قرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء عاصفة من الانتقادات، إذ اعتبرها كثيرون "غير صحيحة" و"مشكوكا فيها"، ليتحول الحدث إلى جدل مزدوج: الأول حول صحة الركلة، والثاني حول احتفال رونالدو الذي لم يعتد عليه الجمهور من قبل.
واعتبر مشجعون أن احتفال رونالدو يحمل دلالة احترام للثقافة السعودية ورسالة دعم للفريق حتى اللحظة الأخيرة، فيما رأى آخرون أنه الشغف الذي يدفع رونالدو للوصول إلى الرقم التاريخي عبر تسجيله 1000 هدف.
الصورة واحتفالية اللاعب وقرار الحكم دفعت المباراة إلى واجهة النقاش الرياضي عربياً وعالمياً، وما تزال ردود الأفعال تتصدر "الترند" عبر مواقع التواصل حتى اللحظة.
