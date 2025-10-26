ألونسو ينجح في فك عقدة فليك ويحقق الانتصار الأول له في الكلاسيكو "مدرباً"

ألونسو، الذي خاض أول كلاسيكو له أمام برشلونة، تألق بشكل لافت، وتمكن من فرض وجوده على أرض الملعب، متفوقًا في عدة لحظات حاسمة، ما جعله أحد أبرز نجوم اللقاء.
ورغم الفوز، أضاع الفريق العديد من الفرص التي كان من الممكن أن تزيد الفارق، وكان أبرزها ضياع مبابي لركلة جزاء، رغم حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، لكنه أهدَر فرصة مهمة كانت ستؤكد تفوق فريقه.
وفي المقابل، لم يكن هانسي فليك، مدرب برشلونة، على دكة الفريق بسبب الطرد الذي تلقاه في المباراة الماضية، الأمر الذي على ما يبدو بأنه قد أثر على تنظيم الفريق واستراتيجيته خلال اللقاء.
وبهذا الفوز، يواصل ريال مدريد تعزيز صدارته للدوري بفارق 5 نقاط عن الوصيف برشلونه، بينما يواجه برشلونة تحديات جديدة لتحسين الأداء واستعادة مستواه في المباريات المقبلة.
