تعرف على الخبير الذي استعان به برشلونه لتقويم سلوك "يامال"

كشفت وسائل إعلام إسبانية، الثلاثاء، أن نادي برشلونة سيتعاون مع وكيل نجمه لامين يامال، خورخي مينديز، لمراقبة أسلوب حياة اللاعب الشاب المثير للجدل.





وفي الأسابيع الماضية، كان لامين يامال في قلب عاصفة من الجدل، سواء بسبب غيابه عن المباريات وإصابته أو بسبب تصريحاته أو علاقاته الخاصة.



وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن برشلونة لجأ إلى وكيل اللاعب خورخي مينديز لمراقبة أسلوب حياة لامين يامال والحرص على حماية حياته الخاصة، وحثّه على تجنب الإدلاء بتصريحات مستفزة.



ومنذ عودة يامال من معسكر المنتخب الإسباني في سبتمبر الماضي، بدأت معاناته من مشكلة في عظم العانة، وتسببت في غيابه عن خمس مباريات.



ومنذ ذلك الحين تراجع أداء النجم الإسباني، وسجل هدفًا واحدًا فقط.



وأثارت التصريحات التي أطلقها قبل مباراة الكلاسيكو، التي فاز بها ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، جدلًا واسعًا في الأوساط الكروية، وأشعلت مواجهات بين لاعبي الغريمين التقليديين أثناء وبعد المباراة.



ويسعى برشلونة لطي صفحة أحداث "السانتياغو برنابيو" وتهدئة الأوضاع، والتركيز على تعافي اللاعب من إصابته للعودة إلى مستواه الطبيعي، وفقًا لـ"آس".



وذكرت الصحيفة أن مسؤولين داخل النادي الكتالوني يعتقدون أن بعض الأشخاص المحسوبين على ريال مدريد يشنون حملة لتشويه سمعة اللاعب.



ويخشى النادي الكتالوني من تكرار المشاكل التي عانوا منها مع نجم الأرجنتين ليونيل ميسي، ولذلك يحرص النادي على بذل كل ما في وسعه لحماية نجمه.