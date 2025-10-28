"الفاشر" تستغيث.. دعوات لإنقاذ المدنيين من الحصار والموت

06:04 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/751713 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أثارت الجرائم البشعة بحق المدنيين في مدينة الفاشر غربي السودان تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقاطع مؤلمة تظهر عمليات إعدام ميداني نفذتها قوات "الدعم السريع". اضافة اعلان





المشاهد التي هزّت النفوس أظهرت فظاعة ما يتعرض له السكان هناك، بين قصف عشوائي وتصفية ميدانية وسط حصار على المدينة منذ عام كامل مما دفع الكثير لمواجهة مصيره في الموت بسبب الجوع أو التصفية إذا ما أرادوا الهرب والنزوح من أماكن القتال هناك.



الفاشر التي تحولت إلى بؤرة إنسانية مغلقة، تعاني من أوضاع مأساوية غير مسبوقة، حيث تسجل يوميا حالات وفاة بسبب الجوع والمرض، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه، وسط تعتيم إعلامي كبير عما يجري هناك وقطع لوسائل الاتصال.



وتساءل ناشطون عبر منصات التواصل: "لماذا لا يتحرك العالم مع أطفال السودان؟ هل لأن لون بشرتهم مختلف؟ أين ذهبت الإنسانية؟"، مؤكدين أن السودان يتعرض أيضا لذات المصير التي تعرضت له غزة على مدار عامين من الألم والقتل والتجويع والحصار.



ودعوا إلى إنقاذ الفاشر في السودان وطالبوا المنظمات الإنسانية بالتدخل الفوري لإنقاذ المدنيين ورفع الحصار المستمر منذ أكثر من عام وإيقاف الحرب هناك.