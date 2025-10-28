الثلاثاء 2025-10-28 11:55 م
 

النحس لا زال يطارد رونالدو مع النصر .. والاتحاد يصمد بعشرة لاعبين

الثلاثاء، 28-10-2025 11:09 م
خسر نادي النصر السعودي أمام نظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات كأس الملك، في مباراة شهدت استمرار سوء الحظ الذي يلازم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النادي الأصفر.

وعلى الرغم من مشاركة الهداف المخضرم، فإن النصر لم ينجح في قلب النتيجة لصالحه، لتتجدد خيبة الجماهير الباحثة عن إنجازات أكبر منذ وصول رونالدو إلى الرياض.

ومنذ انضمامه إلى النصر قبل أكثر من موسمين، لم يحقق رونالدو سوى بطولة واحدة فقط، رغم التعاقدات الكبيرة والطموحات العالية للنادي.

وزاد من حسرة جماهير النصر أن الاتحاد لعب قرابة الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد أحد لاعبيه في الدقيقة 48، لكن ذلك لم يكن كافيًا ليقلب النصر النتيجة، ويواصل الفريق سلسلة الإخفاقات في البطولات المحلية.
 
 
