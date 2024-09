مسلسل "ليلى" الأكثر بحثاً على جوجل في الأردن .. ما قصته؟

الوكيل الإخباري- تصدر المسلسل التركي 'ليلى' (Leyla: Hayat Ask Adalet) منصات التواصل الاجتماعي، ليصبح الأكثر بحثًا عبر جوجل في الأردن.



تدور أحداث المسلسل حول حياة ليلى، التي فقدت والدتها وهي طفلة وليس لديها أحد سوى والدها. تتغير حياتها فجأة بعد زواج والدها من امرأة أخرى، حيث تمر ليلى، التي تخلت عنها زوجة أبيها نور، بتجارب صعبة للغاية. وبعد سنوات طويلة، تعود ليلى للانتقام من زوجة أبيها نور، حيث تشتعل فيها نار الانتقام.



يشارك في بطولة المسلسل: سمر بايسل في دور "ليلى" (Cemre Baysel)، ألبيرين دوماز في دور "سيفان" (Alperen Duymaz)، جونكا فوسلاتيري في دور "نور" (Gonca Vuslateri)، ويجيت كيرازجي في دور "مالي" (Yigit Kirazci). المسلسل من إخراج هلال سارال (Hilal Saral) وتأليف أيبيك إرتورك (Aybike Ertürk).



مسلسل 'ليلى' مقتبس من المسلسل البرازيلي 'أفينيدا البرازيل' (Brazil Avenue)، الذي ترك بصمة كبيرة خلال فترة عرضه في البرازيل وحطم الأرقام القياسية للمشاهدة. تدور أحداثه أيضًا حول فتاة صغيرة تدعى "ريتا" يتزوج والدها من امرأة غير والدتها، وهي "كارمينيا". بعد وفاة الأب، تقوم زوجة الأم وعشيقها بطرد الفتاة الصغيرة حتى لا تقف في طريق أحلامهما للثراء، وتدور الأحداث في إطار درامي تشويقي.



يُعرض 'Leyla: Hayat Ask Adalet' يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة ناو NOW.

