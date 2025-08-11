الإثنين 2025-08-11 10:38 ص
 

الأمن السيبراني يعلن عن نتائج فرز عدة وظائف

الإثنين، 11-08-2025 10:27 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني نتائج فرز الطلبات المقدمة لتعبئة الوظائف المُعلن عنها يوم الأحد 29/6/2025، حيث يمكن للمتقدمين الدخول على الموقع الإلكتروني ( انقر هنا ) وإدخال الرقم الوطني للحصول على نتيجة طلب التوظيف.اضافة اعلان


وقال المركز عبر الموقع الإلكتروني إنه يمكن للمتقدمين غير المطابقين الاعتراض على نتائج الفرز عند تعبئة نموذج الاعتراض وإرساله مع الوثائق الداعمة على البريد الإلكتروني ([email protected]) وذلك اعتباراً من الأحد ولغاية الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء.

وأشار المركز إلى أنه لن يتم النظر بأي طلب اعتراض بعد انتهاء المدة المحدده لذلك.

يشار إلى أن الوظائف المعلن عنها هي (محلل استخبارات سيبرانية،محلل استراتيجيات وسياسات سيبرانية،محلل بنى تحتية سيبرانية حرجة،محلل امتثال ومخاطر سيبرانية،محلل عمليات سيبرانية،مشغل أنظمة سيبرانية).
 
 
