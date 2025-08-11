الأمن السيبراني يعلن عن نتائج فرز عدة وظائف

وقال المركز عبر الموقع الإلكتروني إنه يمكن للمتقدمين غير المطابقين الاعتراض على نتائج الفرز عند تعبئة نموذج الاعتراض وإرساله مع الوثائق الداعمة على البريد الإلكتروني ([email protected]) وذلك اعتباراً من الأحد ولغاية الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء.
وأشار المركز إلى أنه لن يتم النظر بأي طلب اعتراض بعد انتهاء المدة المحدده لذلك.
يشار إلى أن الوظائف المعلن عنها هي (محلل استخبارات سيبرانية،محلل استراتيجيات وسياسات سيبرانية،محلل بنى تحتية سيبرانية حرجة،محلل امتثال ومخاطر سيبرانية،محلل عمليات سيبرانية،مشغل أنظمة سيبرانية).
-
أخبار متعلقة
-
مدعوون لإجراء المقابلة الشخصية واستكمال إجراءات التعيين في الحكومة- أسماء
-
مئات المدعوين للامتحان التنافسي في الحكومة - أسماء
-
مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية- أسماء
-
وزارة التربية تدعو مرشحين لإشغال وظيفة معلم - أسماء
-
وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلة الشخصية في الحكومة
-
وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية- أسماء
-
الحكومة تدعو مئات الأردنيين للامتحان التنافسي -أسماء
-
وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الحكومة -أسماء