وزير الخارجية اللبناني يرفض دعوة لزيارة إيران

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي رفض بلاده تلبية دعوة إيرانية لزيارة طهران، نظرا لأنها "غير مؤاتية في الظروف الحالية".



وبحسب الوكالة اللبنانية، فقد اعتذر رجي، في رد على رسالة نظيره الإيراني عباس عراقجي، عن عدم قبول دعوته لزيارة طهران، وأوضح في الرد، أن "اعتذاره عن تلبية الدعوة لا يعني رفضا للنقاش، إنما الأجواء المؤاتية غير متوافرة، من دون أن يعني رفضا للحوار".



ودعا وزير الخارجية اللبناني، عراقجي، مجددا لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها، معربا عن "كامل الاستعداد لإرساء عهد جديد من العلاقات البناءة بين لبنان وإيران شريطة أن تكون قائمة حصراً على الاحترام المتبادل والمطلق لاستقلال وسيادة كل بلد وعدم التدخل في شؤونه الداخلية بأي شكلٍ من الاشكال وتحت أي ذريعة كانت".

اضافة اعلان



وشدد على "قناعة ثابتة بأن بناء أي دولة قوية لا يمكن أن يتم إذا لم تحتكر الدولة وحدها بجيشها الوطني حق حمل السلاح، وتكون صاحبة القرار الحصري في قضايا الحرب والسلم".



وختم رجي رسالته: "ستظلون دائما معالي الوزير مرحبا بكم لزيارة لبنان".