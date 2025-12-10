أمين عام "التربية" يبحث مع وفد صيني التعاون المشترك

06:04 م

الوكيل الإخباري- بحث أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة اليوم الأربعاء، مع نائب مدير عام مركز التعاون في مجال اللغات الأجنبية التابع لوزارة التعليم الصينية يو تيان تشي، أطر التعاون المشترك بين الجانبين وتعزيز فرص إدراج اللغة الصينية ضمن البرامج التعليمية في مدارس المملكة. اضافة اعلان





وأكد العجارمة خلال اللقاء، حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون الدولي بما يسهم في تطوير مهارات الطلبة وفتح مجالات جديدة للتواصل الثقافي والمعرفي.



وأضاف أن اللغة الصينية تُدرس فعليًا بعدد من المدارس الخاصة في المملكة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستدرس إدراج اللغة الصينية في عدد من المدارس الحكومية، انطلاقًا من توجهها لتنويع خيارات اللغات الأجنبية بما يواكب المتغيرات العالمية واحتياجات المستقبل.



من جانبها بينت تشي، أن اللغة الصينية تُدرس في 190 دولة، منها 80 دولة عربية، مشيرة إلى تطلع سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة للتعاون المشترك لتدريس اللغة الصينية في مدارس المملكة.



وأعربت تشي والوفد المرافق عن تقديرهم للتعاون القائم بين البلدين، واستعدادهم لدعم البرامج التعليمية من خلال توفير الخبراء والمعلمين والمواد التعليمية اللازمة، إضافةً إلى تعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي بين البلدين.

