واشنطن تقترح منطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا

وقالت الصحيفة إن هذا الاقتراح الذي حددته واشنطن في ثلاث وثائق لخطة السلام أُرسل إلى كييف، وأن خطة المنطقة العازلة تشبه "النموذج الكوري".
وفي نوفمبر اقترحت واشنطن خطة من 28 بندًا لتسوية الأزمة الأوكرانية، أثارت غضب كييف ورعاتها الأوروبيين الذين يسعون إلى تعديلها.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية اللبناني يرفض دعوة لزيارة إيران
-
بيان صارم صادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم
-
الإمارات تطلق قمرا اصطناعيا جديدا من الصين
-
أكثر من 100 ألف كمبودي أُجلوا من مناطق حدودية مع تايلاند خلال الاشتباكات
-
ترامب يؤكّد أن الأسعار تنخفض "بشكل كبير" بفضله
-
زيلينسكي: الولايات المتحدة لا ترى أوكرانيا في الناتو
-
مقتل طاقم طائرة عسكرية سودانية بعد تحطمها أثناء محاولتها الهبوط
-
الاتحاد الأوروبي يوافق على خفض الانبعاثات 90% بحلول 2040