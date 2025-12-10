الأربعاء 2025-12-10 06:32 م

واشنطن تقترح منطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا

واشنطن تقترح منطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا
واشنطن تقترح منطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا
الأربعاء، 10-12-2025 06:13 م
الوكيل الإخباري-   اقترحت الولايات المتحدة، حسب صحيفة "واشنطن بوست"، "إنشاء منطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا على طول خط وقف إطلاق النار المستقبلي، يُحظر فيها نشر الأسلحة الثقيلة".اضافة اعلان


وقالت الصحيفة إن هذا الاقتراح الذي حددته واشنطن في ثلاث وثائق لخطة السلام أُرسل إلى كييف، وأن خطة المنطقة العازلة تشبه "النموذج الكوري".

وفي نوفمبر اقترحت واشنطن خطة من 28 بندًا لتسوية الأزمة الأوكرانية، أثارت غضب كييف ورعاتها الأوروبيين الذين يسعون إلى تعديلها.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الأردن وإندونيسيا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكات الاستثمارية

واشنطن تقترح منطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا

عربي ودولي واشنطن تقترح منطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا

ب

عربي ودولي وزير الخارجية اللبناني يرفض دعوة لزيارة إيران

أمين عام "التربية" يبحث مع وفد صيني التعاون المشترك

أخبار محلية أمين عام "التربية" يبحث مع وفد صيني التعاون المشترك

ل

أخبار محلية الصفدي يبدأ زيارة عمل إلى الدوحة

المعايطة: قانون الأحزاب الجديد خطوة إصلاحية لتعزيز الحاكمية الداخلية

أخبار محلية المعايطة: قانون الأحزاب الجديد خطوة إصلاحية لتعزيز الحاكمية الداخلية

أنشطة تنموية وشبابية متنوعة في عدد من المحافظات

أخبار محلية أنشطة تنموية وشبابية متنوعة في عدد من المحافظات

ل

أخبار محلية الملك يلتقي متقاعدين عسكريين خدموا معه في القوات الخاصة



 






الأكثر مشاهدة