الإثنين 2025-09-22 12:01 م
 

أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى تاريخي في الأردن الاثنين

الذهب
الإثنين، 22-09-2025 10:15 ص

الوكيل الإخباري-   قفزت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاثنين ، عند أعلى مستوى له في تاريخ الأردن، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين المواطنين 75.30 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 72.80 ديناراً للغرام لغايات الشراء.

وبحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 86.20 ديناراً، فيما وصل سعر غرام عيار 18 إلى 66.60 ديناراً، وعيار 14 إلى 50.80 ديناراً.

