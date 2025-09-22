أسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى تاريخي في الأردن الاثنين

وبحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 86.20 ديناراً، فيما وصل سعر غرام عيار 18 إلى 66.60 ديناراً، وعيار 14 إلى 50.80 ديناراً.
