بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 6.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم، نفذت من خلال 2643 عقدا.

