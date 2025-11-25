الثلاثاء 2025-11-25 07:27 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.29% في أسبوع
بورصة عمان
 
الثلاثاء، 25-11-2025 02:57 م

الوكيل الإخباري-    بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 6.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم، نفذت من خلال 2643 عقدا.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3433 نقطة، بارتفاع نسبته 0.02 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.11 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.01 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.27 بالمئة.

 
 
