تضاعف الصادرات الوطنية إلى سوريا بنسبة 383.3% في 9 أشهر

الوكيل الإخباري- تضاعفت قيمة الصادرات الوطنية إلى سوريا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 383.3 بالمئة، مدفوعة بعودة النشاط التجاري بين البلدين.

ووفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى سوريا لتصل إلى 174 مليون دينار، مقارنة بـ 36 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس تنامي الطلب في السوق السورية على السلع الأردنية.



في المقابل، شهدت قيمة مستوردات المملكة من سوريا ارتفاعا لتصل إلى نحو 72 مليونا، مقارنة بـ 42 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 71.4 بالمئة.



كما سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا لافتا، خلال الفترة ذاتها ليصل إلى 264 مليون دينار، مقارنة بـ 78 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وتتنوع الصادرات الأردنية إلى سوريا بشكل رئيس في الصناعات الإنشائية ومواد البناء مثل: الإسمنت، الحديد، الرخام، البلاط، الدهانات، الأنابيب، المعدات الكهربائية، إلى جانب الصناعات الغذائية والزراعية والمنتجات الكيماوية.