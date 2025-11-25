الثلاثاء 2025-11-25 07:27 م
 

"الإقراض الزراعـي": 62 مليون دينار قروضاً لـ12.5 ألف مزارع منذ بداية 2025

نقود أردنية
نقود
 
الثلاثاء، 25-11-2025 12:04 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد دوجان إن المؤسسة موّلت منذ مطلع العام أكثر من 12,500 مزارع ومستثمر في القطاع الزراعي، منهم 9,350 من الذكور و3,650 من الإناث، بقيمة إجمالية بلغت 62 مليون دينار، منها 8 ملايين على نظام التمويل الإسلامي.

وشملت القروض مختلف الغايات والمشاريع الزراعية النباتية والحيوانية والميكنة والمصانع الزراعية ومستلزمات الإنتاج.

 
 
