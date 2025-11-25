"الإقراض الزراعـي": 62 مليون دينار قروضاً لـ12.5 ألف مزارع منذ بداية 2025

الوكيل الإخباري- قال مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد دوجان إن المؤسسة موّلت منذ مطلع العام أكثر من 12,500 مزارع ومستثمر في القطاع الزراعي، منهم 9,350 من الذكور و3,650 من الإناث، بقيمة إجمالية بلغت 62 مليون دينار، منها 8 ملايين على نظام التمويل الإسلامي.

اضافة اعلان