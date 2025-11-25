"الإقراض الزراعـي": 62 مليون دينار قروضاً لـ12.5 ألف مزارع منذ بداية 2025

وشملت القروض مختلف الغايات والمشاريع الزراعية النباتية والحيوانية والميكنة والمصانع الزراعية ومستلزمات الإنتاج.
-
أخبار متعلقة
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
تضاعف الصادرات الوطنية إلى سوريا بنسبة 383.3% في 9 أشهر
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
ارتفاع على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثانية
-
انخفاض أسعار الذهب في الأردن الاثنين
-
الجغبير: الصادرات الأردنية توفر 35 ألف وظيفة لكل مليار دينار
-
"تجارة عمان" تبحث التعاون الاقتصادي مع غرفة صناعة بنين
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع