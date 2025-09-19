الجمعة 2025-09-19 09:53 م
 

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 2.61% في أسبوع

أرشيفية
 
الجمعة، 19-09-2025 08:58 م

الوكيل الإخباري- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 2.61 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 3082 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 13.3 مليون دينار مقارنة مع 9.2 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 45 بالمئة، وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 66.6 مليون دينار، مقارنة مع 46 مليون دينار للأسبوع السابق.


أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فبلغ 27.3 مليون سهم، نُفذت من خلال 23232 صفقة.

 
 
