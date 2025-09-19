ارتفاع الرقم القياسي لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 2.61% في أسبوع

الوكيل الإخباري- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 2.61 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 3082 نقطة.

اضافة اعلان



وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 13.3 مليون دينار مقارنة مع 9.2 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 45 بالمئة، وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 66.6 مليون دينار، مقارنة مع 46 مليون دينار للأسبوع السابق.