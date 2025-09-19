ارتفاع الرقم القياسي لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 2.61% في أسبوع

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 13.3 مليون دينار مقارنة مع 9.2 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 45 بالمئة، وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 66.6 مليون دينار، مقارنة مع 46 مليون دينار للأسبوع السابق.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، فبلغ 27.3 مليون سهم، نُفذت من خلال 23232 صفقة.
