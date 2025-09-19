الأوراق المالية تحذر من ازدياد النشاط الاحتيالي ومن الانسياق وراء حباله الوهمية

الوكيل الإخباري- نبهت هيئة الأوراق المالية المواطنين والمستثمرين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من بعض الجهات غير المرخصة التي تقوم باستخدام أو قرصنة مواقع إلكترونية إخبارية وإعلانية للترويج لأنشطة استثمارية أو شركات تداول وهمية، بهدف تضليل الجمهور والإيقاع بهم.

وأكدت الهيئة في بيانها أن أي تعاملات استثمارية يجب أن تتم فقط مع الجهات المرخصة والمعتمدة أصولًا من قبلها، داعية جميع المواطنين إلى التحقق من تراخيص الشركات عبر القنوات الرسمية للهيئة قبل الدخول في أي استثمار.