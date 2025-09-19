الأوراق المالية تحذر من ازدياد النشاط الاحتيالي ومن الانسياق وراء حباله الوهمية

وأكدت الهيئة في بيانها أن أي تعاملات استثمارية يجب أن تتم فقط مع الجهات المرخصة والمعتمدة أصولًا من قبلها، داعية جميع المواطنين إلى التحقق من تراخيص الشركات عبر القنوات الرسمية للهيئة قبل الدخول في أي استثمار.
وشددت الهيئة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات غير المشروعة، حفاظًا على حقوق المستثمرين وضمانًا لسلامة السوق المالي.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع الرقم القياسي لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 2.61% في أسبوع
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة
-
ارتفاع قيمة ملكيات المستثمرين الأجانب في بورصة عمان منذ بداية العام الحالي
-
انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الخميس
-
صندوق التنمية والتشغيل في اربد يمنح قروضا بقيمة 2.3 مليون دينار
-
توضيح من جمعية البنوك بشأن أسعار الفائدة في الأردن
-
قرار طال انتظاره.. المقترضون الأردنيون يتنفسون الصعداء أخيرا
-
الجنسيات الأجنبية ترفع استثماراتها ببورصة عمان والهند تتصدر القائمة