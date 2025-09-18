صندوق التنمية والتشغيل في اربد يمنح قروضا بقيمة 2.3 مليون دينار

وأوضح عواودة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن التمويل يهدف إلى دعم الجهود الحكومية الرامية للحد من الفقر والبطالة، وتشجيع الشباب على التشغيل الذاتي وإطلاق مشاريعهم الخاصة.
وأضاف إن الصندوق يركز في برامجه على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأسعار مرابحة تفضيلية، لما لها من أثر في تمكين أبناء المحافظات وتحسين ظروفهم المعيشية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للأردنيين.
وأشار إلى أن الصندوق يولي أهمية خاصة للمشاريع الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية، لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب وتشجيع الاعتماد على الذات بدلا من انتظار الفرص الوظيفية التقليدية.
وحول شروط الحصول على القروض بين عواودة، أن المقترض يجب أن يكون بين 18-65 عاما، وأن يكون المشروع مسجلا كمؤسسة فردية لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مع كون المقترض مفوضا بالتوقيع عنها، إضافة إلى ضرورة تسجيل المشروع والعاملين فيه لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قبل صرف الدفعة الأخيرة من القرض.
