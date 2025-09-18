الخميس 2025-09-18 11:59 ص
 

صندوق التنمية والتشغيل في اربد يمنح قروضا بقيمة 2.3 مليون دينار

نقود أردنية
نقود
 
الخميس، 18-09-2025 10:37 ص

الوكيل الإخباري-   قدم صندوق التنمية والتشغيل في محافظة اربد منذ بداية العام وحتى نهاية آب الماضي، قروضا بلغت قيمتها 2.3 مليون دينار استفاد منها 170 مشروعا، ما أسهم في توفير 292 فرصة عمل، وفق ما أفاد به مدير فرع الصندوق الدكتور عيسى عواودة.

اضافة اعلان


وأوضح عواودة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن التمويل يهدف إلى دعم الجهود الحكومية الرامية للحد من الفقر والبطالة، وتشجيع الشباب على التشغيل الذاتي وإطلاق مشاريعهم الخاصة.


وأضاف إن الصندوق يركز في برامجه على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأسعار مرابحة تفضيلية، لما لها من أثر في تمكين أبناء المحافظات وتحسين ظروفهم المعيشية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للأردنيين.


وأشار إلى أن الصندوق يولي أهمية خاصة للمشاريع الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية، لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب وتشجيع الاعتماد على الذات بدلا من انتظار الفرص الوظيفية التقليدية.


وحول شروط الحصول على القروض بين عواودة، أن المقترض يجب أن يكون بين 18-65 عاما، وأن يكون المشروع مسجلا كمؤسسة فردية لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مع كون المقترض مفوضا بالتوقيع عنها، إضافة إلى ضرورة تسجيل المشروع والعاملين فيه لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قبل صرف الدفعة الأخيرة من القرض.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

4

طب وصحة 3 أشياء شائعة في المنزل قد تضر بصحتك دون أن تدري.. احذر منها!

وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني

أخبار محلية الحكومة تدرس نظامًا جديدًا للناطقين الإعلاميين

1

منوعات مشهد مؤثر في تركيا.. رافعة تنقل جثمان أحد أضخم الرجال في العالم (فيديو)

نقود

أخبار محلية جمعية البنوك : نتوقع مزيدًا من الانخفاضات على أسعار الفائدة

الاحتلال يدعي استهداف مخزن أسلحة لحماس

فلسطين الاحتلال يدعي استهداف مخزن أسلحة لحماس

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تعلن عن استئناف عملها رسمياً في سوريا بعد 14 عاماً

أخبار الشركات سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تعلن عن استئناف عملها رسمياً في سوريا بعد 14 عاماً

غزة

فلسطين إسرائيل تدفع المدنيين إلى مناطق تحت القصف المكثف

البنك العربي

أخبار الشركات البنك العربي الراعي الماسي لحفل الخير 2025 لمؤسسة الحسين للسرطان



 
 



الأكثر مشاهدة