صندوق التنمية والتشغيل في اربد يمنح قروضا بقيمة 2.3 مليون دينار

الوكيل الإخباري- قدم صندوق التنمية والتشغيل في محافظة اربد منذ بداية العام وحتى نهاية آب الماضي، قروضا بلغت قيمتها 2.3 مليون دينار استفاد منها 170 مشروعا، ما أسهم في توفير 292 فرصة عمل، وفق ما أفاد به مدير فرع الصندوق الدكتور عيسى عواودة.

اضافة اعلان



وأوضح عواودة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن التمويل يهدف إلى دعم الجهود الحكومية الرامية للحد من الفقر والبطالة، وتشجيع الشباب على التشغيل الذاتي وإطلاق مشاريعهم الخاصة.



وأضاف إن الصندوق يركز في برامجه على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأسعار مرابحة تفضيلية، لما لها من أثر في تمكين أبناء المحافظات وتحسين ظروفهم المعيشية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للأردنيين.



وأشار إلى أن الصندوق يولي أهمية خاصة للمشاريع الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية، لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب وتشجيع الاعتماد على الذات بدلا من انتظار الفرص الوظيفية التقليدية.