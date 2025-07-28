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المركزي يطرح سندات لصالح الحكومة بـ 2.825 مليار دينار منذ بداية العام

أوراق نقدية من الدينار
نقود
 
الإثنين، 28-07-2025 03:24 م
الوكيل الإخباري-    أصدر البنك المركزي نيابة عن الحكومة الإصدار الــ 22 من سندات الخزينة، بقيمة 50 مليون دينار، وبأجل سداد بعد 7 سنوات، ومعدل فائدة 6.325%.اضافة اعلان


وبهذا الإصدار يصبح مجموع سندات الخزينة التي أصدرتها الحكومة منذ بداية العام الحالي، 2.825 مليار دينار، من خلال اثنين وعشرين إصدارا.

يضاف إلى ذلك إصدار أذونات بقيمة تبلغ 400 مليونِ دينار، سندات لصالح شركة الكهرباء الوطنية بـ275 مليون دينار.

كما طرحت الحكومة بواسطة البنك المركزي، سندات دولارية بقيمة 1.115 مليار دولار، وإصدارا واحدا من الأذونات الدولارية، بقيمة 50 مليون دولار.
 
 
gnews

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