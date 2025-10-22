الأربعاء 2025-10-22 03:17 م
 

طرح عطاء لشراء كميات من القمح للمرة الثانية

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، طرح عطاء لشراء كمية 100 أو 120 ألف طن قمح، للمرة الثانية. ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات بالوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء، تتضمن
القمح
 
الأربعاء، 22-10-2025 01:41 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، طرح عطاء لشراء كمية 100 أو 120 ألف طن قمح، للمرة الثانية.

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات بالوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 28-10-2025.


واشترطت الوزارة إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

 
 
