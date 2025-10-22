طرح عطاء لشراء كميات من القمح للمرة الثانية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، طرح عطاء لشراء كمية 100 أو 120 ألف طن قمح، للمرة الثانية.

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات بالوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 28-10-2025.