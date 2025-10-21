انخفاض اسعار الذهب بالاردن في التسعيرة الثالثة

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين 86.5 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 83 دينارًا.
أما أسعار بيع غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة، فقد بلغت 99 دينارًا، 76.7 دينارًا 58.20 دينارًا على التوالي.
