انخفاض اسعار الذهب بالاردن في التسعيرة الثالثة

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في الأسواق المحلية مرة ثانية اليوم الثلاثاء، بمقدار دينار في التسعيرة الثالثة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان





وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين 86.5 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 83 دينارًا.



أما أسعار بيع غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة، فقد بلغت 99 دينارًا، 76.7 دينارًا 58.20 دينارًا على التوالي.



