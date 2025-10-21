الثلاثاء 2025-10-21 05:21 م
 

انخفاض اسعار الذهب بالاردن في التسعيرة الثالثة

الذهب
الذهب
 
الثلاثاء، 21-10-2025 04:18 م
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب في الأسواق المحلية مرة ثانية اليوم الثلاثاء، بمقدار دينار في التسعيرة الثالثة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين 86.5 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 83 دينارًا.

أما أسعار بيع غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة، فقد بلغت 99 دينارًا، 76.7 دينارًا 58.20 دينارًا على التوالي.

 
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير العمل يستقبل السفير المصري

أخبار محلية وزير العمل يستقبل السفير المصري

g

فلسطين 13 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

الذهب يواصل الانخفاض بأرقام كبيرة محلياً اليوم الثلاثاء

اقتصاد محلي الذهب يواصل الانخفاض بأرقام كبيرة محلياً اليوم الثلاثاء

للعام الـ 18 على التوالي زين الأردن تجدّد دعمها للمشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه عن بُعد

أخبار الشركات زين الأردن تجدّد دعمها للمشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه عن بُعد

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: لم يحن الوقت للتدخل عسكريا ضد حماس

وزير الاتصال الحكومي، الدكتور محمد المومني

أخبار محلية المومني: الأردن صوت العقل والاتزان في المنطقة

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض اسعار الذهب بالاردن في التسعيرة الثالثة

الجمارك: جاهزية وتنسيق بدرجة عالية للتعامل مع حركة التخليص على المركبات

أخبار محلية الجمارك: جاهزية وتنسيق بدرجة عالية للتعامل مع حركة التخليص على المركبات



 
 



الأكثر مشاهدة