الأردن يستقبل 117 ألف برميل نفط من الجانب العراقي الشهر الحالي

02:02 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750760 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء استقبلت 117,182 برميلًا من النفط الخام العراقي، وذلك خلال الفترة من 11 ولغاية 19 تشرين الأول الجاري، استكمالًا لمذكرة التفاهم السابقة الموقعة بين حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق الشقيقة والتي جرى تمديدها بتاريخ 17 أيلول الماضي. اضافة اعلان





وبحسب المذكرة، يأتي هذا الإجراء لاستكمال الكميات التي لم يتم تحميلها خلال الفترة الماضية لأسباب لوجستية، حيث جرى استئناف التحميل بتاريخ 5 تشرين الأول الجاري ويستمر حتى 31 كانون الأول 2025، ولحين استكمال الكميات المتفق عليها، وبما يضمن استمرارية تزويد المملكة بجزء من احتياجاتها من النفط الخام وفق التفاهمات المبرمة بين الجانبين.



كما أكدت الوزارة أن المباحثات جارية مع الجانب العراقي لتمديد أو تجديد مذكرة التفاهم لمدة عام إضافي بعد انتهاء العمل بها بتاريخ 26 حزيران 2025، وبالشروط والمواصفات ذاتها الواردة في الاتفاقية السابقة، وبما يعزز التعاون المشترك في مجال الطاقة بين البلدين.



وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون المستمر بين الأردن والعراق في قطاع الطاقة، وترسيخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن الطاقي للمملكة.