الأردن يستقبل 117 ألف برميل نفط من الجانب العراقي الشهر الحالي

وبحسب المذكرة، يأتي هذا الإجراء لاستكمال الكميات التي لم يتم تحميلها خلال الفترة الماضية لأسباب لوجستية، حيث جرى استئناف التحميل بتاريخ 5 تشرين الأول الجاري ويستمر حتى 31 كانون الأول 2025، ولحين استكمال الكميات المتفق عليها، وبما يضمن استمرارية تزويد المملكة بجزء من احتياجاتها من النفط الخام وفق التفاهمات المبرمة بين الجانبين.
كما أكدت الوزارة أن المباحثات جارية مع الجانب العراقي لتمديد أو تجديد مذكرة التفاهم لمدة عام إضافي بعد انتهاء العمل بها بتاريخ 26 حزيران 2025، وبالشروط والمواصفات ذاتها الواردة في الاتفاقية السابقة، وبما يعزز التعاون المشترك في مجال الطاقة بين البلدين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون المستمر بين الأردن والعراق في قطاع الطاقة، وترسيخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن الطاقي للمملكة.
-
أخبار متعلقة
-
خلال ساعات.. انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن
-
استيراد 1.34 مليون جهاز خلوي في 9 شهور
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الأردن للعام المقبل إلى 3%
-
الذهب يتخطى كل التوقعات ويحقق رقمًا قياسيًا تاريخياً في الأردن
-
من زوبعة إلى إعصار.. الذهب لا يعرف الهدوء في الأردن
-
بورصة عمّان تغلق تداولاتها على ارتفاع