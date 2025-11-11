بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3424 نقطة، بارتفاع نسبته 0.05 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.21 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.04 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.24 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 107 شركات مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 36 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 33 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
