بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 13.3 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 6.5 مليون سهم، نفذت من خلال 4507 عقدا.

اضافة اعلان



وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3424 نقطة، بارتفاع نسبته 0.05 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.21 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.04 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.24 بالمئة.