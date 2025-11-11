الثلاثاء 2025-11-11 03:45 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الثلاثاء، 11-11-2025 03:10 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 13.3 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 6.5 مليون سهم، نفذت من خلال 4507 عقدا.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3424 نقطة، بارتفاع نسبته 0.05 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.21 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.04 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.24 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 107 شركات مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 36 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 33 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

 
 
