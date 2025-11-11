الأردن يشتري نحو 60 ألف طن من القمح بـ262 دولارا للطن

وأضاف المتعاملون أنه يعتقد أن الشراء كان من شركة كارجيل بسعر يقدر بنحو 262.50 دولارا للطن شاملا التكلفة والشحن للتوريد في النصف الأول من شباط 2026.
ويعكس هذا تقييمات المتعاملين، ولا يزال من الممكن ورود تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.
