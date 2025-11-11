الأردن يشتري نحو 60 ألف طن من القمح بـ262 دولارا للطن

الوكيل الإخباري- قال متعاملون، إن الأردن اشترى نحو 60 ألف طن من قمح الطحين الصلب من مناشئ اختيارية في مناقصة دولية الثلاثاء.

وأضاف المتعاملون أنه يعتقد أن الشراء كان من شركة كارجيل بسعر يقدر بنحو 262.50 دولارا للطن شاملا التكلفة والشحن للتوريد في النصف الأول من شباط 2026.