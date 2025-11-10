صعود بورصة عمّان إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 17 عاما

الوكيل الإخباري- سجل المؤشر العام لبورصة عمان ارتفاعا ملحوظا في جلسة اليوم الاثنين، ليغلق عند مستوى 3423.34 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.66 بالمئة، وهو أعلى مستوى يصل إليه السوق منذ تشرين الأول عام 2008، حين تجاوز المؤشر حاجز 3400 نقطة قبل أن تعصف الأزمة المالية العالمية بالاقتصاد العالمي.

