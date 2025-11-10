الإثنين 2025-11-10 03:06 م
 

صعود بورصة عمّان إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 17 عاما

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.29% في أسبوع
بورصة عمان
 
الإثنين، 10-11-2025 02:40 م

الوكيل الإخباري-   سجل المؤشر العام لبورصة عمان ارتفاعا ملحوظا في جلسة اليوم الاثنين، ليغلق عند مستوى 3423.34 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.66 بالمئة، وهو أعلى مستوى يصل إليه السوق منذ تشرين الأول عام 2008، حين تجاوز المؤشر حاجز 3400 نقطة قبل أن تعصف الأزمة المالية العالمية بالاقتصاد العالمي.

ويعكس هذا الأداء تحسن المزاج الاستثماري في السوق الأردني واستعادة الثقة تدريجيا بالاقتصاد المحلي، في وقت تشهد فيه المملكة مرحلة من الاستقرار النقدي والمالي وتتهيأ لإقرار موازنة عام 2026.

 
 
